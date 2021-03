Bloomberg: Nvidia připravuje nový čip pro Nintendo Switch, konzole zvládne až 4K

Spekulace o „Switchi Pro“ se na internetu objevují pravidelně jako monzuny, musíme je proto brát s velkou rezervou. Podle zdrojů Bloombergu se ale vylepšená konzole od Nintenda skutečně připravuje a měla by dorazit na letošní Vánoce.

Počítá se novým displejem, který vymění 6,2" LCD za 7" OLED od Samsungu. Nabídne větší paměť (stávající verze má 4 GB RAM) a doufejme, že i větší úložiště. Nvidia pak připravuje nové SoC s vylepšeným procesorem i grafickým obvodem.

Ve stávající konzoli najdeme čip Tegra X1 kombinující procesorová jádra Cortex-A57 a -A53 spolu s GPU generece Maxwell. Jde o devět, resp. sedm let staré architektury, které byly neaktuální už při premiéře Switche v roce 2017. Nvidia už sice má dvě novější generace Teger, ty už ale cílí spíš na automobilový průmysl.

4K a DLSS

Zdroje Bloombergu bohužel nespecifikují, jaký čip se v novém Switchi objeví, avšak mluví o podpoře technologie DLSS. Tu už známe z herních grafik GeForce, kde se stará o škálování obrazu z nižšího rozlišení za využití strojového učení. Bloomberg o něm mluví v souvislosti s tím, že Switch mohl podporovat hry v rozlišení až 4K.

Takové ale nativně zvládnou jen špičkové čipy v PC, PS5 nebo Xboxu Series S, rozhodně ne kapesní konzole. DLSS ale umí velmi dobře do 2160p transformovat obraz nativně vykreslený v 1080p, v novém „ultra performance“ režimu pak dokonce škáluje ze 720p. Vyžaduje však podporu ze strany her, a tak je pravděpodobné, že by se případné DLSS objevilo až u nadcházejících titulů.

Aktuální Switch si poradí s rozlišením 720p v handheldovém módu a 1080p v dokovací stanici. Jde však o maximální možné rozlišení, v praxi totiž náročnější hry klidně spadnou někam k 540p a ani to není zárukou, že hry poběží plynule. I hry samotného Nintenda mají problém s kolísavou snímkovou frekvencí. Potenciální Switch Pro s rychlejším CPU i GPU by mohl „framerate“ stabilizovat a při připojení k televizoru nabídnout lepší obraz než v součanosti.

Leaker kopite7kimi, který v minulosti několikrát prokázal správné informace o nadcházejících produktech Nvidie, tvrdí, že kalifornská společnost prý u nového SoC pro Nintendo využije grafickou architekturu Lovelace, nástupce současné Ampere. O ní ale prakticky nic nevíme a není pravděpodobné, že by měla dorazit letos. Nvidia uvádí nové architektury vždy po dvou letech.