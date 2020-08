Bloomberg: Nintendo na rok 2021 chystá Switch Pro s podporou rozlišení 4K

Nintendo bude pravděpodobně následovat konkurenci a rovněž uvede půlgenerační aktualizaci současné herní konzole. Tvrdí to alespoň zdroje listu Bloomberg, podle nichž by měl „Switch Pro“ na trh dorazit v příštím roce.

Switch je na trhu od března 2017, loni se dočkal nové revize prodlužující výdrž (díky upravenému čipsetu) a zjednodušené verze Lite s menším displejem a bez odpojitelných Joy-Conů. Potenciální Switch Pro by měl pro platformu znamenat totéž co PlayStation 4 Pro nebo Xbox One X. Bude kompatibilní se současnými hrami, ale přinese vyšší výkon, který by se měl projevit ve snímkové frekvenci i rozlišení.

Podle Bloombergu prý konzole bude podporovat 4K (na televizorech). Současným maximem je čtvrtinové rozlišení Full HD, které je dostupné v režimu docku, avšak zdaleka ne u všech her. Nejnáročnější tituly jako The Witcher 3 běží v rozsahu 540p až 720p.

Jak přesně má nový Switch vypadat (dříve se spekulovalo o větším a jemnějším displeji) nebo na jakém hardwaru poběží, zatím nevíme. Podle Economic Daily News by se novinka měla začít vyrábět ještě koncem tohoto roku, takže by do obchodů mohla zamířit zkraje toho příštího. Možná na čtvrté výročí originálu.

Královské prodeje

Switch v současné kondici ukazuje, že výkon nerozhoduje. Konzole využívá stařičký mobilní čipset Nvidia Tegra X1, který má na dnešní poměry pomalý procesor i grafický čip. Dokonce ani samo Nintendo jej nedokáže zkrotit tak, aby jeho hry běžely plynule alespoň na 30 snímcích za sekundu.

Po skladových zásobách Switche se ale přesto vždy jen zapráší. Továrny nestíhají uspokojovat poptávku, kterou navíc zvýšila opatření proti Covidu. Nintendo k poslednímu čtvrtletí prodalo již 61,4 milionu těchto konzolí a k ní 406,7 milionu her.

Firma navíc od konce března prodala neskutečných 22,4 milionu kopií hry Animal Crossing: New Horizons. Celkově již na Switchi dvě hry pokořily 20milionovou hranici, dalších čtyř titulů se prodalo přes 15 milionů a tří přes 10 milionů. O podobných číslech si mohou nechat Sony i Microsoft jen zdát.

PS: Mezigenerační upgrady Nintendo zavedlo dříve než konkurence. Na handheld 3DS z roku 2011 navázal o tři roky později New 3DS, který měl výrazně výkonnější procesor, dvojnásobek paměti a větší displej.