Blokování hazardních webů nefunguje, státní blacklist se déle než rok ani neaktualizoval

Když česká legislativa začátkem roku 2017 zavedla tzv. Seznam nepovolených internetových her, byl z toho v internetových kruzích poměrně velký poprask. Poprvé se totiž na celostátní úrovni zavedlo blokování nějakého typu internetových stránek. Byl tak zprovozněn mechanismus, u kterého se poukazovalo na možné zneužití v budoucnu. Jak se ale s odstupem ukazuje, tzv. český státní blacklist dost dobře nefunguje technicky ani úředně.

Více než rok bez nového záznamu

Připomeňme, že stát zveřejňuje seznam webových stránek, které pak musí poskytovatelé internetu blokovat koncovým uživatelům internetu. Jedná se o weby s hazardními hrami, které nemají potřebné povolení hazardní hry na českém území provozovat. Pokud by poskytovatel internetu blokování stránek nezajistil, hrozí mu až milionová pokuta.



V roce 2020 nic nového. Poslední záznam je z 31.7.2019

Problém hazardních webů byl ve své době zveličován do té míry, že bylo v lednu 2017 zavedeno toto státem řízené blokování stránek. Aktuálně je však na seznamu hříšníků 121 webů, přičemž přibližně stovku tvoří různé tvary adresy služby 1xbet. Lehkého doménového trollingu jen s asi deseti kousky se dopustil i Betworld, a tak by nám ve finále na spočítání hříšných provozovatelů stačily prsty na rukou.

Poslední záznam je z 31. července 2019, seznam se tedy již déle než rok neaktualizoval. Celní správa České republiky se nicméně letos v květnu tiskovou zprávou připomněla, že „Celníci kontrolují online hazard i v době boje s pandemií koronaviru COVID-19“. To je bezesporu chvályhodný počin, protože v dobách karantény mohlo razantně přibýt lidí, kteří své deprese utápěli v online hazardu. A když už ten rozporuplný státní blacklist máme, bylo by fajn, kdyby odfiltroval podvodné a nelegální weby. Jenže tak snadno to nefunguje.

„Od začátku roku zjistili celníci výskyt nelegálního hazardu na téměř 70 internetových stránkách,“ píší celníci s upřesněním, že tím myslí weby bez příslušného povolení Ministerstva financí. „Celní úřad provedl na stránkách registraci, ověřil, že se skutečně jedná o hazardní hru a šetření zadokumentoval do podoby důkazu v potřebné kvalitě a postoupil závěry z kontroly Ministerstvu financí k následné blokaci celkem 25 stránek a k zahájení přestupkového řízení,“ psalo se v květnu.



Pracovník Celní správy kontroluje hazardní weby (zdroj: tisková zpráva)

A tak možná někdy na seznam přibude 25 dalších webů. Je ale fakt, že blokace je až posledním řešením, pokud se s dotyčným provozovatelem nedaří spojit a dohodnout jinak. „Řada nelegálních provozovatelů přestane aktivně cílit na český trh v průběhu řízení,“ vysvětlil už dříve Filip Běhal z oddělení vnějších vztahů Ministerstva financí. Nakonec se tak nemusí na seznam dostat žádný z webů.

Blokování bez účinku

Opět to otevírá otázku, jestli je tedy takové blokování vůbec potřeba. Cílené hledání nelegálních hazardních webů a rozběhnout řízení s jejich provozovateli se jeví jako poměrně účinný nástroj, daleko účinnější než samotné blokování. Státní seznam blokovaných webů je stejně krátký a převládají v něm duplicitní klony.

Technická stránka blokování je pak další samostatnou kapitolou. Seznam je poskytován v podobě PDF dokumentu, který si mají poskytovatelé internetu pravidelně kontrolovat a podle něj doplňovat vlastní systémy. Nějakého modernějšího řešení v podobě strojově čitelného výpisu jsme se zatím nedočkali (existuje jen neoficiálně). Poskytovatelům internetu přidělává tato povinnost zbytečnou starost navíc. Přitom se koncový uživatel k zablokovaným webům stejně může snadno dostat přes VPN. Některé internetové prohlížeče mají takovou službu už dokonce přímo zabudovanou.