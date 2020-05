Blíží se Maker Faire Prague Online. Kutily nezastavil ani koronavirus

Poslední květnový pátek a sobotu vypukne další ročník pražského festivalu kutilů všeho druhu Maker Faire Prague, který má letos přívlastek Online. Aktuální situace okolo pandemie koronaviru totiž přiměla autory zaexperimentovat a pokusí se vše zorganizovat, aniž byste museli opustit svůj oblíbený gauč nebo pracovní židli u počítače.

Vše vypukne v pátek 29. května v 16:00 a program se protáhne až do soboty. Autoři připravují několik hodin přímých přenosů, reportáží a slibují, že uvidíte práci kutilů v akci tak detailně, jak by to za běžných podmínek ani nebylo možné.

Na programu budou také workshopy, jejichž seznam postupně najdete zde. Některé jsou zdarma, některé za poplatek s tím, že si můžete zavčas objednat vše potřebné – třeba výrobní materiál. Další aktualizace z příprav najdete na facebookové stránce akce.



Maker Fare Prague (Rouška Edition)

Na pátek chystají organizátoři miniverzi projektu Stratocaching a vypustí v přímém přenosu balón do stratosféry. Pokud se náklad s miniaturní kamerou dohledá, záběry a data budou k dispozici v sobotním vysílání. V sobotu na diváky čeká návštěva postapokalyptického světa na raketové základně Bratronice Junk Town.

Tradiční velký festival na pražském Výstavišti s účastí okolo deseti tisíc návštěvníků přesunuli organizátoři na listopad. Ten loňský si můžete připomenout v galerii výše.