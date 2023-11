Blíže Apple Storu jsme v Česku ještě nebyli. iStyle otevírá prodejnu v ikonickém průčelí Masaryčky

Přetahování českých prodejců značky Apple pokračuje a za delší konec aktuálně tahá iStyle. Firma v úterý 31. října otevřela nádhernou prodejnu v novém projektu Masaryčka. Není to první showroom standardu Apple Premium Partner u nás, ale lokací, architektonickým kontextem a stylem jsme v Česku takhle blízko ikonickému Apple Storu ještě nebyli.



Masaryčka v těsném sousedství Masarykova nádraží a prodejna iStyle v průčelí architektonicky zajímavé budovy.

Apple Store v Česku není a podle zákulisních informací se na tom alespoň v nejbližších letech nic nezmění. Prodejna typu Apple Premium Partner (APP) je v hierarchii druhá nejvýše postavená, za současných podmínek tedy to nej, co v Česku může vzniknout. Na designu a vybavení se přímo podílí zaměstnanci Applu, personál prodejny prochází náročným školením, vše směřuje k uspokojení i těch nejnáročnějších zákazníků a v řadě parametrů je APP srovnatelná s Apple Storem.

V prodejně na Masaryčce je k dispozici expresní autorizovaný servis. B2B koutek se zaměřuje na potřeby malých a středních firem, kde specialisté pomohou nejen s nákupem, ale také s financováním a implementací zařízení do firemního provozu.



Při otevření se před Masaryčkou klikatily dvě fronty. Lákaly hlavně slevy na MacBooky, iPhony i příslušenství.

Pro iStyle jde o teprve druhou prodejnu, která se nachází mimo prostory obchodního centra a je tedy přístupná přímo z ulice. Dosud jedinou takovou prodejnou byl iStyle na Revoluční, který otevřel už před 17 lety. Za zmínku stojí i konkurenční APP společnosti iWant v Paláci Koruna na Václavském náměstí.

Architektonický kontext

Nově otevřený areál Masaryčka táhnoucí se podél ulice Na Florenci byl od začátku koncipovaný jako něco víc, než jen další nudná kancelářská budova. O architektonický návrh se postaralo londýnské studio Zaha Hadid Architects. Přímo Zaha Hadid (podle některých nejslavnější architektka světa) byla u začátků projektu od roku 2014 do roku 2016, kdy předčasně zemřela. Nejvíce energie a téměř deset let života Masaryčce věnoval Čech Jakub Klaška, který zpestřil i slavnostní otevření prodejny a provedl hosty areálem.



Jakub Kaška při otevření APP iStyle Masaryčka.

Příprava celého konceptu prodejny trvala déle než rok a zahrnovala blízkou spolupráci jak se studiem ZHA, tak i s Penta Real Estate. „Je příjemné sledovat, jak po letech příprav budova postupně ožívá a začíná naplno plnit svůj účel. Prostor, kde sídlí nová prodejna, je dominantním průčelím objektu směrem do náměstí a svým charakterem přirozeně propojuje interiér budovy, její fasádu a navazující veřejný prostor. Myslím si, že iStyle svojí filozofií do celého konceptu vhodně zapadá, protože ctí snoubení pokročilé technologie a umění,“ popisuje Jakub Klaška, architekt ze studia Zaha Hadid Architects.

Rychlodráha dodá na atraktivitě

Projekt Masaryčka od začátku počítá se začleněním do okolí. Nemá tedy „zadní stranu“, ale designově se otevírá i směrem k nádraží. V půlce je areál rozdělený schodištěm, které má v následujících letech navázat na park a lávku, které překlenou kolejiště nádraží.

iStyle si hodně slibuje od strategického potenciálu umístění prodejny – pokud se opravdu někdy dočkáme léta odkládané rychlodráhy spojující centrum Prahy s letištěm, končit bude právě na Masarykově nádraží a nástupiště rychlodráhy bude těsně sousedit s budovou Masaryčka. iStyle tedy počítá, že značná část turistů, který přiletí do Prahy, projde právě kolem nové prodejny. Plány jsou to hezké, teď už zbývá jen drobnost – postavit tu rychlodráhu. Poslední informace říká, že by se mohlo začít stavět v roce 2026…



Na ploše 224 m² čeká na zákazníky prodejna s ikonickým designem, kde většinu plochy zaujímá showroom s produkty k vyzkoušení.

„Architektonické pojetí komplexu Masaryčka je skutečně jedinečné a jsme rádi, že jsme dostali možnost právě zde otevřít již pátou prodejnu ve vysokém standardu Apple Premium Partner. Věřím, že díky poloze v centru Prahy i plánované rychlodráze na letiště se stane oblíbeným nákupním místem pro zákazníky z Česka i zahraničí,“ popisuje Vít Goluch, General Manager společnosti iStyle v České republice.

Společnost iSTYLE, která patří do skupiny Midis, je největší sítí maloobchodních prodejen Apple Premium Partner v devíti zemích střední a východní Evropy. V současné době má již přes 130 prodejen, z toho více než 60 v regionu střední a východní Evropy a 30 na Středním východě. Síť španělské sesterské společnosti K-Tuin tvoří dalších 40 prodejen. Obrat společnosti iStyle (společně se španělskou K-Tuin) v loňském roce přesáhl miliardu dolarů.

Nová prodejna je již 12. pobočkou společnosti iStyle v České republice. iStyle tak pokračuje ve svém růstu a navazuje na nedávné otevření prodejny ve strategicky umístěném OC Šestka, jejímž otevřením se iStyle přibližuje obyvatelům západní části Prahy či návštěvníkům pražského letiště. Společnost postupně rekonstruuje stávající prodejny do nejvyššího standardu APP. Na česko-slovenském trhu iStyle díky právě probíhajícímu spojení se sítí m:zone nabídne již 18 prodejen a nadále tak posiluje v celém regionu CEE, kde má již přes 60 prodejen.