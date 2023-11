Bláznivý nápad dotažený do konce. Na grafickou kartu od Asusu můžete připojit SSD

Asus v létě mluvil o konceptu, že by na grafickou kartu vložil slot M.2, do něhož by šlo zapojit SSD. A protože to nebyla úplná pitomost, ale do jisté míry praktické řešení, kartu skutečně začne vyrábět ve velkém. Tchajwanská firma totiž oznámila Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD.

Jak už název napovídá, jde o GeForce RTX 4060 Ti, konkrétně verzi s 8 GB videopaměti. Oproti referenčním modelům má lehce přetaktované jádro, které standardně boostuje až na 2565 MHz (místo 2535 MHz), zapnout je možné i OC režim s frekvencí 2595 MHz. Jako by na těch desítkách megahertzů záleželo…

Karta v počítači zabere 2,5 slotu. Používá dva – údajně tiché – axiální ventilátory, které se v při nižší zátěži při teplotách do 55 °C úplně zastaví. Napájí se klasickým osmipinem.

To nejzajímavější je však na druhé straně karty. Backplate má posuvná dvířka, v nichž se nachází onen slot pro SSD formátu M.2 2280. Asus tvrdí, že výkonná úložiště mohou zužitkovat chlazení karty, takže jim nebude klesat výkon.

Jednoho překvapení jsme se však od léta dočkali. Všechny GeForce RTX 4060 Ti jsou určené pro rozhraní PCIe 4.0 ×8. Ve standardním slotu ale zaberou všechny piny, tudíž polovina z dostupných 16 linek zůstane nevyužitá. Proto Asus vymyslel, že ji využije pro SSD, aniž by tím zpomalil grafickou část.

SSD přitom bude opravdu zcela nezávislé, protože pokud kartu zapojíte do nové desky s PCIe 5.0, tak úložiště bude z tohoto rychlejšího rozhraní na rozdíl od grafy těžit. Zajímavé je to hlavně pro platformu Intel LGA 1700 a procesory řady Alder Lake a Raptor Lake, které mají jen 16 linek PCIe 5.0 určených pro „grafický slot“. AMD u AM5 a procesorů Ryzen 7000 má 16 linek pro grafiku a zároveň i čtyři pro SSD.

Kolik bude nová karta od Asusu stát a kdy se u nás objeví, zatím nevíme. Standardní RTX 4060 Ti začínají na 10 tisících.