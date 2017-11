Black Friday 2017: Slevy na letošní Černý pátek startují už s předstihem

Předvánoční nákupní šílenství propuklo naplno a provozovatelé e-shopů se opět snaží prolomit rekordy v tržbách. Jdou tomu naproti slevovými akcemi, přičemž velmi populárním nástrojem se stal tzv. Černý pátek neboli Black Friday.

U nás je populární zejména na internetu, kde už se to začíná hýřit upoutávkami e-shopů, které Black Friday již spustily. Dá se tedy už teď narazit na zajímavé slevy i v případě počítačů a elektroniky. Ten pravý Černý pátek však teprve přijde, letos vychází na 24. listopadu.

Co je to Black Friday?

Černým pátkem se označuje den, který následuje po americkém svátku Dne díkůvzdání, který je vždy ve čtvrtý čtvrtek v listopadu. Američané se po tomto svátku klidu naladí do nákupní nálady a startuje předvánoční nákupní sezóna.

Obchodníci to vždy navíc podpořili velkými slevami, a tak se z nakupování po Dni díkůvzdání stala tradice sahající až do šedesátých let minulého století. Tehdy kvůli nákupní horečce vznikl ve Philadelphii obrovský dopravní kolaps a lidé trávili hodiny ve frontách a kolonách. Tam se zrodilo pro tento den označení Černý pátek.



Black friday už běží na Kasa.cz, O2 nabídl levnější telefony s novým tarifem na CZC se startuje v pátek 17. listopadu

Nákupní akci postupně převzaly i další státy a nyní se Black Friday pořádá po celém světě. V čínských obchodech jej zastínila slevová akce pro 11. listopadu, ale ani tam si nenechají Černý pátek ujít. Pro jisté dodání do Vánoc ale raději zvolte bližší e-shopy.

Černý pátek v Česku

Čeští obchodníci pochopitelně také uviděli v Černém pátku marketingovou příležitost a v posledních letech je lákání na Black Friday intenzivně vidět i u nás. Tahounem je především Alza, která se nezdráhá Black Friday vytáhnou i několikrát do roka, což je z hlediska tradice nesmysl podobně jako Vánoce v létě... Ale co už, přidávají se samozřejmě i další.

A tak i teď na podzim se české pojetí Černého pátku trochu vymklo a začal už s týdenním předstihem. Ty největší slevy na internetu však čekejte až za týden, kdy se zapojí naprostá většina e-shopů. Budeme je sledovat a upozorňovat na nejzajímavější nabídky.

Cyber Monday od Amazonu

Pátkem navíc akce nekončí. Těsně po něm totiž následuje akce Cyber Monday, kterou si vymyslel Amazon jako protipól Black Friday, který je v USA historicky více záležitost kamenných obchodů. Cyber Monday tak tradičně běží na Amazon.de (nově v češtině) a také v českých obchodech.

Ale pozor, ne všechny nabídky jsou výhodné! Některé e-shopy použijí fintu, kdy zboží před akcí zdraží, případně pro porovnání uvedou vyšší původní cenu, aby mohly uvádět lákavější cenu po slevě. Vždy si ověřte, že sleva opravdu stojí za to. Srovnávače cen jako Hledejceny.cz nebo Heureka.cz zobrazují v grafech vývoj cen a tak můžete lépe zjistit, nakolik je uváděná nová cena výjimečná.

Při brouzdání v e-shopech se vám bude hodit naše aktuální série článků s tipy na nákup počítačů a elektroniky, kterou připravujeme napříč redakcemi všech technických webů našeho vydavatelství. Články vychází postupně, každý den přibude jeden.