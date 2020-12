Bitva messengerů v detailech. WhatsApp přináší lepší nastavení tapet a více nálepek

Většina dnešních komunikátorů umí v základu téměř to stejné, a tak se předhání často i v naprostých drobnostech. WhatsApp nyní umožní mít pro různé konverzace vlastní pozadí, jiné pozadí lze zvolit i pro tmavý režim.

Nejrůznější forma personalizace uvnitř aplikací je dnes již standardem a nejinak je tomu u Messengerů. kromě světlého a tmavého režimu ale nabízí i možnost změnit si pozadí konverzací. WhatsApp již dlouho umí zvolit vlastní tapetu na pozadí, nastavení ale bylo globální pro všechny konverzace. Oproti tomu Messenger, také od Facebooku, umí nastavit pro každý chat jiné téma, nelze ale zvolit svůj vlastní obrázek.

WhatsApp tak nyní kombinuje obojí a umožňuje pro každé vlákno nastavit jiné pozadí, a to buď z předvolené nabídky, či jakékoliv fotografie z vaší galerie. Díky tomu je tak mnohem snadnější na první pohled rozeznat konverzaci a zamezit tak odeslání zprávy špatnému kontaktu. Zároveň také půjde nastavit konverzaci, která se aktivuje při tmavém režimu – to se může hodit pokud se vám telefon automaticky přepíná a v noci by pozadí konverzací příliš svítilo. Podobnou funkci má třeba i konkurenční Telegram.

Bitva se ale nese nejen v duchu těchto kosmetických změn, ale i nálepek, které si mohou uživatelé posílat. WhatsApp se snaží motivovat tvůrce k vytváření vlastních balíčků a rozšiřování nabídky. Zároveň také tlačí na propojování jednotlivých nálepek s emoji, aby byly snadněji vyhledatelné.

Podobně se ostatně chová i Telegram, kde stačí napsat samotné emoji do zprávy a komunikátor nabídne všechny nálepky ze všech sad, které jsou dostupné, a odpovídají tomuto symbolu. Díky tomu má uživatel vždy k dispozici téměř kompletní nabídku. Zároveň může i kdokoliv vytvořit vlastní balíček za pomoci chatovacího robota třeba ze svých fotek. Tak daleko zatím ale WhatsApp nezašel.

