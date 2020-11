Bitcoiny, které z dark webového tržiště Silk Road ukradl hacker, zabavila americká vláda

V uplynulém týdnu kdosi vyprázdnil jednu z nejzáhadnějších a nejcennějších bitcoinových peněženek, která byla spojována s dark webovým tržištěm Silk Road. V peněžence byla uložena kryptoměna v celkové hodnotě bezmála miliardy dolarů. Nyní víme, kdo tajemnou transakci provedl: byly to vládní orgány USA.

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek oznámilo, že se zmocnilo inkriminované peněženky a na ní uložených digitálních aktiv. „Výnosy z trestné činnosti tímto krokem propadly a jsou nyní v držení Spojených států“ uvedl v tiskovém prohlášení federální prokurátor David Anderson.

Hedvábná stezka

Silk Road byl nejznámějším online tržištěm své doby – pod rouškou anonymity se zde prodávaly především návykové látky a léčiva. Stránka byla spuštěna v únoru 2011, v říjnu 2013 pak byla uzavřena FBI a její zakladatel a administrátor Ross William Ulbrich, vystupující pod přezdívkou Dread Pirate Roberts, byl zatčen, obviněn a postaven před soud.

V květnu 2015 byl Ulbrich odsouzen za praní špinavých peněz, hackerství a obchod s návykovými látkami na doživotí bez možnosti propuštění. FBI mu mimo jiné zabavila bitcoiny v hodnotě několika milionů dolarů.

K inkriminované peněžence se vyšetřovatelé tehdy nedostali – nepatřila totiž odsouzenému Ulbrichovi. Díky tomu, že informace o bitcoinových transakcích jsou veřejné, bylo evidentní, že od roku 2015 na ní nebyl zaznamenán žádný pohyb.

Vraťme se tedy do let 2012 až 2013, kdy na web Silk Road pronikl hacker a ukradl bitcoiny, které převedl do několika peněženek a z nich pak do peněženky 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx. Anderson vysvětlil, že vláda převzala kontrolu nad touto peněženkou v pondělí se souhlasem nejmenovaného hackera, který je označen pouze jako „Individual X“.

Bitcoiny za miliardy

Není jasné, kdo je ve skutečnosti „Individual X“ a federální orgány nijak nevysvětlily ani to, jak tuto osobu našly. Mluvčí kalifornského úřadu státního zástupce, který případ vyšetřuje, odmítl v tomto směru odpovídat na jakékoli otázky. Známa je jen převedená částka – 69 370 bitcoinů, což je při dnešním kursu přibližně 24 miliard korun.

Vyšetřovatelé počátkem tohoto roku identifikovali 54 transakcí zaslaných z peněženek Silk Road do dvou dalších peněženek. 9. dubna 2013 poslaly tyto dvě peněženky bitcoiny do peněženky 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, kterou nyní zabavili federální úřady.

Za nalezení více než 69 tisíc bitcoinů je odpovědná jednotka kriminálního vyšetřování Internal Revenue Service. Jednou ze společností, která vyšetřovatelům pomohla, byla podle tiskové zprávy analytická firma Chainalysis. Stojí za zmínku, že Ulbrich patrně znal identitu hackera a údajně mu měl vyhrožovat. „Individual X“ se však odmítl svého lupu vzdát, překvapivě však toto obrovské množství peněz ani neutratil.

Od uzavření tržiště Silk Road vznikla na dark webu v následujících letech celá řada nástupců. Některé weby skončily zásahem FBI, část uzavřeli sami administrátoři, kteří podnikli takzvaný „exit scam“ – tedy ukradli peníze uživatelů a stránku zrušili. Pokud by vás historie a současnost dark webu zajímala do větší hloubky, můžeme na toto téma doporučit knihu Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny Dominika Stroukala.