Bitcoin v květnu čeká tzv. halving. Těžařům klesnou odměny, ale investoři jsou ve střehu

Bitcoin letos čeká velmi důležitý milník. V květnu totiž dojde k jeho historicky 3. halvingu, tedy okamžiku, kdy se odměna za vytěžený blok sníží na polovinu proti předchozí hodnotě. Tato situace se u bitcoinu opakuje vždy po 210 000 vytěžených blocích, tedy přibližně každé 4 roky.

Při spuštění bitcoinu v lednu 2009 byla odměna za vytěžení jednoho bloku nastavena na 50 BTC, přičemž se postupně půlí, až letos v květnu (pravděpodobně 12.5.) dojde ke snížení na až 6,25 BTC. Přibližný odpočet najdete zde.

Jak se mění výše odměny za těžbu 3. ledna 2009 - spuštění bitcoinové sítě (odměna 50 BTC)

- spuštění bitcoinové sítě (odměna 50 BTC) 28. listopadu 2012 - 1. halving bitcoinu (odměna 25 BTC)

- 1. halving bitcoinu (odměna 25 BTC) 9. července 2016 - 2. halving bitcoinu (odměna 12,5 BTC)

- 2. halving bitcoinu (odměna 12,5 BTC) ?. května 2020 - 3. halving bitcoinu (odměna 6,25 BTC)

- 3. halving bitcoinu (odměna 6,25 BTC) ...

cca rok 2136 - poslední halving bitcoinu (odměna 0,00000001 BTC)

Snižování odměny souvisí s faktem, že celkem bude jednou vytěženo 21 milionů bitcoinů, přičemž už dnes je vytěženo více než 18 milionů mincí. S postupným půlením v dalších letech bude odměna tak klesat, že vytěžení zbytku bude trvat přibližně až do roku 2140. Snadnou matematikou se dá zjistit i zajímavý fakt, že daleko v budoucnu po úplně posledním halvingu bude odměna za vytěžení bloku pouhý jeden 1 satoshi (0,00000001 BTC).

Právě kvůli postupném snižování odměny a omezenému množství je bitcoin označován za deflační kryptoměnu. Pokud navíc zapomeneme na teorii a vezmeme to z reálného pohledu, tak množství bitcoinů dokonce klesá. Alespoň tedy těch použitelných. Podle některých analýz je totiž nenávratně ztracena až pětina všech vytěžených bitcoinů, a to jen kvůli uživatelům, kteří nadobro zapomněli/ztratili privátní klíč k bitcoinové peněžence.

S rostoucí nedostatkem, respektive vyšší „vzácností” jednotlivých mincí se objevují spekulace i o budoucím růstu ceny bitcoinu. CEO Binance, jedné z největších kryptoměnových burz na světě tvrdí, že brzy můžeme očekávat růst k 16 000 dolarům. Jsou ale i extrémnější názory. Podle zakladatele a CEO burzy Kraken bude bitcoin podhodnocený i za cenu 100 000 dolarů a nevylučuje ani cenu 1 milionu dolarů.

Proč neznáme přesný datum halvingu? Udává se, že k halvingu bitcoinu dochází cca každé 4 roky. Tento odhad vznikl jednoduchým násobkem počtu bloků mezi halvingy (210 000 bloků) a průměrnou dobu vytěžení bloku (10 minut) = 3,99 roku. Ve skutečnosti je ale doba vytěžení bloku variabilní dle tzv. difficulty sítě, což může znamenat odchylku až o několik týdnů.

Nechme ale stranou stranou velké řeči a sliby vlivných lidí na Twitteru a spíše se podívejme na fakta. V minulosti došlo k halvingu bitcoinu již dvakrát a v obou případech došlo k růstu ceny, ostatně podívejte se na přiložené grafy, kde jsem tyto situace naznačil. Tehdy opravdu došlo k nárůstům ceny o stovky procent, což by nahrávalo aktuálním vysokým odhadům některých lidí.



Ukázka vlivu předchozích halvingů na cenu bitcoinu.

Na druhou stranu je ale třeba počítat, že růst ceny nebyl způsoben pouze halvingem, ale hlavně rychlou adaptací bitcoinu, kterou navíc podpořil zvýšený zájem lidí, respektive medií. Vzhledem k tomu, že bitcoin je mezi lidmi stále více populární a zájem medií neupadá, naopak jich spousta včetně nás o nadcházejícím halvingu mluví, je možné že k růstu skutečně dojde znovu. Pokud ale nedojde k reálném zvýšení poptávky, cena vyrůst nemusí.

Příkladem může být loňská situace u kryptoměny litecoin, kde 5. srpna rovněž proběhl halving. U něj jsou podmínky podobné, jen je kvůli pozdějšímu spuštění o 3 roky pozadu. Teprve loni tak došlo k dělení odměny z 25 LTC na 12,5 LTC. A výsledek na ceně? Celé jaro, kdy byl chystající halving propírán médii cena rychle rostla, což podpořila i rostoucí cena bitcoinu. Ve dnech, kdy k halvingu skutečně došlo se ale žádný růst nekonal, naopak trh (a dominantní bitcoin) poslal cenu litecoinu dolů.



Loňský halving litecoinu přinesl nečekaný pokles ceny, která již pro těžaře nebyla výhodná a začaly minery postupně vypínat. Následný pokles obtížnosti těžby, ale snížil náklady až se těžba stabilizovala.

Právě těžaři jsou velmi často s halvingem spojování, jelikož s ním klesá jejich odměna. To by pro ně bylo nevýhodné, takže se očekává, že by cena přece měla časem vyrůst. Bohužel ale lidé zapomínají na „bezpečnostní mechanismus” těžební sítě, který závisí i na hashrate a hlavně difficulty, tedy náročnosti těžby. Pokud cena kryptoměny skokově klesne, opravdu mnozí těžaři začnou být ztrátoví. Někteří tak těžbu zastaví, čímž dojde k poklesu náročnosti a tím pádem snížení nákladů pro ostatní těžaře, takže se situace časem stabilizuje.

Ať už má květnový halving s cenou bitcoinu způsobit cokoliv, důležité je zachovat chladnou hlavu, nenechat se strhnout zprávami jako je tato a případně následným FOMO (Fear Of Missing Out). Ačkoliv se nyní může zdát ideální doba vhodná pro investici, mějte na paměti, že jde stále o investici vysoce rizikovou.