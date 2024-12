Bitcoin poprvé za 100 000 dolarů. Hodnota za poslední měsíc vyrostla o polovinu

V průběhu dnešní noci hodnota Bitcoinu poprvé prolomila hranici 100 000 dolarů. První a nejznámější kryptoměna tak za poslední rok vyrostla o 144 % a za poslední měsíc o 48 %. A podle analytiků bude růst i nadále.

Pro Bitcoin letos hrály tři události. Začátkem roku v USA schválili spotové bitcoinové ETF, což vyvolalo velký zájem investorů. Pár měsíců nato došlo ke čtvrtému halvingu, kdy na polovinu klesla odměna pro těžaře, což ale v minulosti vždy vyvolalo prudký růst ceny BTC.

A vliv měly i listopadové prezidentské volby v USA. Donald Trump slibuje politiku nakloněnou prosazování kryptoměn. Mluvil mj. o tom, že chce bitcoin zařadit do národních strategických rezerv. Oznámil už také, že do čela Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) bude chtít jmenovat Paula Atkinse, který je kryptoměnám také nakloněný. Vede společnost Patomak Global Partners, která radí jiným firmám, jak investovat do krypta. Angažuje se též v lobbisté Token Alliance.

Historická hodnota Bitcoinu, zdroj: CoinMarketCap

V současnosti je vytěženo 19,79 milionu bitcoinů z celkových 21 milionů. Tržní hodnota BTC tak již překonala dva biliony dolarů. Podle CoinMarketCap.com tvoří více než polovinu hodnoty všech kryptoměn (3,65 bilionu). Druhé Ethereum také roste a je na 465 miliardách.