Bitcoin po zvolení Trumpa vystřelil na historické maximum. Poprvé překonal hranici 80 000 dolarů

Nejznámější kryptoměna dosáhla svého historického maxima, když překonala hranici 80 tisíc dolarů (přibližně 1,9 milionů korun). Zahraniční média dávají tento vývoj do spojitosti se zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem. Trump během kampaně slíbil příznivější podmínky pro kryptoměny a naznačil, že jeho administrativa udělá vše pro to, aby USA posílily svou pozici „kryptoměnové velmoci“.

Historický vývoj ceny bitcoinu

Trump změnil názor

Překvapivý růst bitcoinu není až tak zvláštní. Kryptoměny mají tendenci reagovat na změny v politice a nálady na trhu. Stejně jako akcie mohou kryptoměny profitovat z politické stability nebo optimismu na trhu. Bitcoin je stále vnímán jako alternativní investice, která může lákat investory, pokud věří, že vláda dané země bude vůči kryptoměnám přátelská.

Donald Trump byl dříve vůči kryptoměnám skeptický. Sám bitcoin označoval za „podvod proti dolaru“. Nicméně před letošními volbami změnil názor. Vzhledem k tomu, že podle průzkumů kryptoměny vlastní více než 15 % Američanů, se Trump rozhodl tuto část voličů podpořit. Mimo jiné plánuje pro USA vytvořit strategickou zásobu bitcoinu.

Rostoucí hodnota bitcoinu je také spojena s očekáváním příznivější situace, neboť trh kryptoměn mohou velmi výrazně ovlivňovat regulační orgány. Za jeden z důvodů, proč růst kryptoměn v minulosti zpomalil, bývá označován současný předseda americké komise pro cenné papíry Gary Gensler, který je známým kritikem kryptoměn. Trump se zavázal, že Genslera nahradí někým, kdo bude mít příznivější postoj.

Do konce roku za 100 000 dolarů?

Dalším faktorem, který stojí za růstem bitcoinu, je schválení nových ETF (Exchange Traded Fund). Tyto fondy umožňují investorům obchodovat s kryptoměnami na tradičních burzách. Díky tomu si kryptoměny mohou najít cestu i do portfolií běžných investorů, kteří si dosud na jejich přímou koupi netroufli.

I když růst ceny bitcoinu může lákat nové investory, je nutné brát v úvahu jistá rizika. Bitcoin a další kryptoměny se vyznačují vysokou volatilitou, což znamená, že cena může rychle klesnout stejně jako růst. K tomu přispívá i fakt, že trh kryptoměn není tak stabilní jako akciové trhy. Investoři by tedy měli počítat i s tím, že mohou o část svého vkladu přijít.

Někteří analytici odhadují, že pokud bude trend pokračovat, mohl by bitcoin do konce roku překonat hranici 100 000 dolarů. To by znamenalo, že by se kryptoměny stále více etablovaly jako legitimní investiční nástroj. Ať už však cena bitcoinu roste, či klesá, je jasné, že kryptoměny jsou neoddělitelnou součástí moderního finančního světa a budou stále více ovlivňovat ekonomiky i vládní politiky po celém světě.

Zdroje: bbc.com, cnbc.com, theguardian.com, edition.cnn.com.