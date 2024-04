Bitcoin dnes v noci čeká halving, odměna pro těžaře se zmenší na polovinu. Co to udělá s trhem?

Dnes v noci přijde velká a dlouho očekávaná událost - tzv. halving. Jedná se o předem naprogramovaný proces bitcoinové sítě, kdy se odměna za vytěžený blok sníží na polovinu. Tentokrát se s vytěženým blokem číslo 840 000 sníží odměna ze 6,25 BTC za blok na polovičních 3,125 BTC. Podle aktuální predikce k halvingu dojde v pátek před půlnocí, ale přesný čas se kvůli variabilitě doby těžby bloků může změnit. Přesně jej můžete sledovat například na watcher.guru.com.

Půlení probíhá jednou za 210 tisíc vytěžených bloků, tedy cca každé 4 roky. Tento systém nastavil se spuštěním sítě tvůrce Bitcoinu. V prvních letech byla odměna za blok štědrých 50 BTC, což znamenalo rychlý příliv spousty Bitcoinů na trh. Ostatně dnes je vytěženo cca 19,7 milionu z celkových 21 milionů, které budou kdy vytěženy. Kvůli rychle se snižující odměně za těžbu ale zbylého 1,3 milionu bude trvat vytěžit cca dalších 116 let.

Půlení cca každé 4 roky

Právě díky jasně známým „pravidlům hry” s tímto musí kalkulovat každý těžař v síti. To, ale neznamená, že to pro některé nebude znamenat existenční riziko. Nikdo totiž neví, co se s Bitcoinem po snížení odměny stane. Jisté pro těžaře je jen to, že se jim z hodiny na hodinu sníží příjmy z těžby o 50 %, což je scénář, který by vyvolal nervozitu u nejedné firmy.



Vývoj ceny a hashrate bitcoinu v čase. (obr.: bitinfocharts.com). Zde můžeme vidět, že růst hashrate tentokrát předběhl samotný růst ceny.

Klíčový je zde ale i faktor ceny Bitcoinu. V minulosti se totiž zatím u všech předchozích halvingů stalo to, že přestože se odměna snížila, dříve či později vzrostla dolarová cena Bitcoinu (o stovky procent), takže odměny těžařům nakonec kompenzovala. Vydělávali sice méně v samotné kryptoměně, ale dolarově si polepšili. Spolu s růstem ceny, ale rostl i hashrate, tedy těžící výkon sítě a tím pádem i složitost a pro některé i náklady na těžbu.

Nyní ale nastala situace, kterou Bitcoin zatím nepoznal. Jeho cena totiž vyrostla s předstihem ještě před samotným halvingem, což sice může těžařům dodávat krátkodobě klid, ale je otázkou, kam se bude cena ubírat dále. V případě dalšího růstu se pro těžaře nic moc neděje, ale pokud by cena opět poklesla, mohlo by to značit problém.

O to více se mluví o zvyšování transakčních poplatků, které by toto mohly v budoucnu kompenzovat. To by ovšem klasické „onchain” transakce znevýhodnilo pro běžné platby a uživatele mohlo přesvědčit začít více využívat platby na vyšších vrstvách sítě jako je třeba Lightning network, kde jsou poplatky zanedbatelné. Lightning takto dokáže přes jeden kanál agregovat velké množství transakcí s minimálním poplatkem a až po zavření je převede na jednu velkou transakci, která se propíše na blockchain.

V každém případě je ale dnešní halving pro bitcoin velká událost, která jej ovlivní minimálně na další 4 roky. Budeme sledovat, jak se síť, trh a hlavně těžaři s touto změnou vypořádají.