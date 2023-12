Bitcoin atakuje milión korun. Vše začalo falešnou zprávou, ale růst se nezastavil ani po jejím dementování

Další psychologická hranice prolomena. Bitcoin v noci z neděle na pondělí 4. prosince překonal tržní cenu 40 tisíc dolarů. Pokračuje tak v růstu, který skokově započal v polovině října, kdy jek způsobila falešná zpráva o schválení amerického spotového ETF na Bitcoinu. Největší kryptoměna tehdy během týdne vyrostla o třetinu. Přestože byla zpráva rychle dementována i příslušnými fondy, cena neklesla a poslední týdny se pohybovala kolem 35 tisíc dolarů.

Dále vzrostla nad 40 tisíc, kde byla naposledy v květnu 2022. Pak prudce klesala a přesně před rokem dosáhla dvouletého dna kolem 16 tisíc dolarů. Růstu ceny v posledních dnech pomáhá několik faktorů v čele s již zmíněným ETF. To sice zatím schváleno nebylo, ale aktuálně má americká Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) na stole několik žádostí pro schválení spotového ETF od těch největších světových hedge fondů, včetně toho největšího – společnosti BlackRock, která aktuálně spravuje investiční kapitál v objemu cca 10 bilionů dolarů.

Investoři tak zřejmě spekulují na to, že SEC nakonec spotové ETF schválí, což by v praxi znamenalo, že by tyto hedge fondy musely začít do svého majetku nakupovat bitcoin pro své klienty a mohlo by to znamenat příliv velkého kapitálu. Nikdo, ale neví kdy a zda vůbec bude ETF schváleno. Příští oficiální vyjádření, kdy SEC může návrh schválit, odmítnout a nebo opět odložit, by mělo padnout začátkem ledna 2024. Poslední dvě možnosti by patrně znamenaly pokles ceny bitcoinu.

Ve prospěch růstu ale hraje i tzv. halving, tedy půlení odměn za těžbu bitcoinu, které má proběhnout cca v dubnu příštího roku. K půlení odměn dochází pravidelně každé 4 roky a zatím vždy v minulosti vedlo k postupnému zvýšení ceny a startu nového cyklu bitcoinu, ač to nemusí být podmínkou. Na dnešní růst bitcoinu reagovaly i ostatní kryptoměny jako je Ethereum, které se rovněž po roce a půl vrátilo nad cenu 2 200 dolarů.