Bitcoin a spol. opět stoupají. Co pro vás dnes znamenají kryptoměny?

Bitcoin boří rekordy a kryptoměny obecně jsou po letech opět na vrcholu. Ale jaký k nim máte vztah vy? Těžíte nebo těžili jste je někdy? Používáte krypto jako investiční prostředek, pro oběžné placení či pro obojí? Co od digitální měny očekáváte v budoucnu?

Filip Kůžel

Zajímám se o ně, ale peníze v nich nemám

Ještě před pár dny bych odpověděl „Nějaké kryptoměny vlastním“, ale jak jsme teď na vrcholu, tak jsem prodal. Jinak mám vlastní „investiční strategii e15“. Spočívá v tom, že krypto téměř nesleduju, aby mě neznervózňovaly nějaké minoritní pohyby, ale jakmile náš sesterský web e15.cz napíše, že je Bitcoin na vrcholu, tak prodávám, jakmile píší o katastrofálních propadech, tak nakupuju. Jednoduché a funkční…

Lukáš Václavík

Nějaké kryptoměny vlastním

Jsem velmi drobný investor, ale i to zní příliš nabubřele. Koupil jsem si pár satoshi na konci roku 2017 v době největšího růstu a pár dní nato začala hodnota Bitcoinu dramaticky padat. Dnes už je ale čtyřikrát vyšší než tehdy, takže kdybych prodal, budu v plusu. Ale raději budu dál s napětím sledovat, jak bohatnu, či chudnu.

Za svých 33 mBTC bych si dnes mohl koupit nový iPhone

To je ale má jediná praktická zkušenost nebo transakce. BTC mám ve vlastní peněžence a za těch šest let tam i všechny zůstaly. Získal jsem nějaké tokeny i za používání Revolutu, ale to je tak bezvýznamná věc, že to vůbec nesleduju. Ani neočekávám, že bych někdy v blízké budoucnosti zaplatil kryptoměnou v kamenném krámku nebo v e-shopu. S korunami, eurem a dolary si ještě nějakou dobu vystačím.

Petr Urban

Krypto mě vůbec nezajímá

Pro mě je to především otravná věc, která každou chvíli někde vyskočí. Sektor krypta mi připomíná sektu, kde se pár privilegovaných dohaduje o tom, jak zbohatnout bez práce. Nijak nerozporuji, že někoho baví se tím zabývat. Kryptoměny mi nepřipadají jako něco hodnotného, co by lidstvu pomohlo vyřešit jeho mnohé krize.

Benefity jako demokratizace financí mi momentálně připadají jako vysoce teoretické. Teď je to večírek pro pár zaujatých. Jen privilegovaní lidé si mohli nakoupit potřebný hardware a na něm těžit Bitcoiny.

Netvrdím, že z krypta jednou nebude něco legitimního, co lidstvu pomůže, ale momentálně to tam nevidím. A z pohledu příležitostného hráče mě namíchlo, že se dost dlouhou dobu nedaly sehnat grafické karty, protože je skupovali těžaři. Obyčejný člověk ostrouhal.

Jakub Čížek

Zajímám se o ně, ale peníze v nich nemám

Kdysi v roce 2017 jsem si chtěl vyzkoušet platformu Azure, a tak jsem na větším než malém množství CPU jader Xeon těžil monero. Ano, já vím, byl to spíše neefektivní nesmysl a po měsíci 100% zátěže jsem stejně dostal ban, nicméně díky tomu jsem si zároveň v praxi vyzkoušel, jak lze vyrobit zpětně nevystopovatelný příjem.

Monero jsem na burzách směnil za bitcoin a nechal ho v závěru roku 2017 několikanásobně vyrůst. Po Novém roce a krátce před splasknutím tehdejší bubliny, jsem těch REDACTED korun vybral z bitcoinmatů a dodnes se divím, jak snadno jsem se v tomto ryze novinářském experimentu dostal zcela mimo systém.

Marek Lutonský

Nějaké kryptoměny vlastním

Kdysi jsem chtěl pochopit, jak to celé funguje, proto nakoupil nějaké kousky bitcoinu (v době, kdy byl asi za deset tisíc), nějaká etherea a litecoiny. Zažil jsem jeden růst někam nad dvacet tisíc, jeden pád, a až se cena za delší dobu dostala zpět k deseti tisícům, bitcoin jsem bez ztráty prodal. Chtěl jsem si tenkrát něčím udělat radost a nechtěl na to brát z jiných obálek. Po čase stejně dopadlo ethereum. Jen litecoiny ještě držím, jim se pořád nechce vrátit zpět.

Nevím, jestli se do cryptosvěta ještě vrátím, mám raději dlouhodobé investice do produktů, které nerostou, ale ani nepadají tak rychle. Na druhou stranu kdyby se bitcoin dostal třeba zase k dvaceti tisícům, možná neodolám.

Tomáš Holčík

Zajímám se o ně, ale peníze v nich nemám

Tedy mám v tom jen drobné, sotva nohu ve dveřích. Samotné kryptoměny chápu hlavně jako výbornou transakční a na klasických měnách nezávislou technologii. Bohužel Bitcoin má vnímanou hodnotu jen v rámci kurzu vůči klasickým měnám a transakční určení zase brzdí pomalost klasického Bitcoinu. Mnoho řeší různé příchutě Bitcoinu a ostatní kryptoměny, ale do médií se Bitcoin dostane jen když jeho kurz vůči dolaru příliš vzroste nebo příliš klesne.

Přistupuje se tedy k němu jen jako k ryze spekulativní komoditě bez podloženého základu. Kupujete ne proto, že to dává do budoucna smysl po stránce využití, ale proto, že doufáte, že v té pyramidové hře je ještě dost hlupáků, kteří zatím do ní nenastoupili.

Karel Kilián

Nějaké kryptoměny vlastním

Před několika lety jsem si koupil bitcoin, respektive podíl, přes aplikaci Revolutu. Investoval jsem celých tisíc korun a poté, co se má investice zhodnotila na 2000 Kč, jsem si tu vloženou tisícovku vzal zpátky. Od té doby nechávám zhodnocovat zbytek a aktuálně mám na kryptoměnovém účtu 4 410 Kč.

Nutno říci, že s ohledem na skutečnost, že jsem svou investici provedl teprve před několika lety, je to doslova luxusní zhodnocení. Teď čekám, až bitcoin opět vystřelí do nebeských výšin a já si ze zisku budu moci koupit barák nebo alespoň Teslu :-D.

Každopádně o investicích do kryptoměn neustále přemýšlím, nicméně pořád mě odrazuje značná volatilita. Na jedné straně jsou lákavé celkem zajímavé zisky, které mi nikdy žádný bankovní ústav nenabídne, nicméně na straně druhé je tu také možnost o celou investici přijít. Takže váhám, sleduji a časem možná uvidím. Třeba investuji další tisícovku :-D.

A co vy, co pro vás dnes znamenají kryptoměny?