Bionic reading chce zrychlit čtení. Vyzkoušejte si, jestli tato finta, která má ošálit mozek, působí i na vás

Bionické čtení je metoda, která usnadňuje čtení tím, že vede oči přes text pomocí umělých fixačních bodů. Tolik definice nápadu, který v minulých dnech rozvířil internet. Někteří jsou z něj nadšení a potvrzují, jak se jim tímto způsobem lépe čte a dokážou se na text lépe soustředit. Jiní si ťukají na čelo, že je nepřirozené zvýrazňování akorát rozptyluje.

Patentovaná myšlenka švýcarské firmy Bionic Reading je vcelku jednoduchá: V textu ztuční počáteční písmena slov. Někde jen jedno, jinde více písmen s cílem, aby nejvýstižnější část slova byla víc vidět. Čtenář – přesněji jeho pomalejší oko – se soustředí hlavně na tyto zvýrazněné části a mozek, který je rychlejší, potom slovo dokončí sám.

Na následujícím obrázku je oficiální ukázka. Vlevo běžný text, vpravo v podobě připravené pro bionické čtení.

Originální metoda se ale zřejmě příliš rychle nerozšíří, protože tvůrci myšlenku nabízejí jen v podobě placeného API.

Pojďme to zkusit. Čtou se vám tyto odstavce lépe?

Zkuste si to

Předchozí ukázku jsme vytvořili pomocí neoficiálního javascriptu, který jsme našli v diskuzi na Redditu. Otevřete si v prohlížeči vývojářské nástroje (F12), přejděte do konzole, vložte do ní následující kód a potvrďte Enterem. Poté ho zde spusťte odesláním bionifyPage() a text na stránce se zbionifikuje.