Bing už nebude pro smích. V březnu začne rovnou odpovídat pomocí AI, tvrdí insideři

Umělá inteligence loni uchvátila svět, když jsme se od abstraktních konceptů posunuli ke konkrétním ukázkám její práce. Svět změní možná rychleji, než jsme si mysleli. Minimálně to platí pro Bing, vyhledávač od Microsoftu, který by už v březnu mohl na naše dotazy odpovídat ve větách. Tvrdí to zdroje agentury Bloomberg a The Information.

Tenhle koncept shodou okolností nedávno ukázalo Perplexity. Výsledek není těžké si představit i bez toho – zadáte dotaz, ale nebudete už muset sami procházet jednotlivé weby, které se zobrazují v seznamu pod sebou, a hledat přímo v nich. Vyhledávač vám rovnou lidsky prozradí odpověď. Vyhledávače by se proto do budoucna mohly výrazně proměnit oproti tomu, jak je známe ještě začátkem roku 2023.

Microsoft do OpenAI, která vyvíjí umělou inteligenci – chatbota, chcete-li – ChatGPT, investoval miliardu dolarů. Kdyby se mu podařilo technologii implementovat do Bingu, mohl by předběhnout Google. Tedy za předpokladu, že Google nechystá překvapení. Dle Bloombera už Redmondští s ChatGPT interně pracují měsíce.

Bing přitom v letitém tažení proti Googlu úspěšný nebyl. Dodnes pomíjí menší země jako Česko v lokalizaci. Jeho celosvětový tržní podíl nedosahuje ani tří procent. Je ovšem otázka, jestli už je technologie dopečená.

ChatGPT působí velice přesvědčivě a sebevědomě, jak jsme se v posledních měsících roku 2022 přesvědčili. Jenže po bližším ohledání zjistíte, že se často plete. Upozorňuje na to také Sam Altman, ředitel OpenAI, podle kterého jsou limitace umělé inteligence tak velké, že by bylo chybou na ni aktuálně spoléhat v důležitých záležitostech.

Google mezitím pracuje na vlastní umělé inteligenci a bije na poplach, protože jeho byznys je v ohrožení. Aspoň si to myslí jeho šéf, více v nedávném článku Google vyhlásil poplach kvůli inteligentním chatbotům.

Zdroje: Backlinko | Bloomberg | Sam Altman / Twitter | The Information