Bing Chat se hodně kamarádí s Excelem. Vytvořené tabulky do něj na požádání exportuje

Bing Chat láká na další novinku. V létě své šestiměsíční narozeniny oslavil multimodálním vyhledáváním nebo tmavým režimem. V září zase přihodil tvorbu obrázků poháněnou neuronkou DALL-E 3.

Nedávno Bing Chat přidal exportování tabulek do Excelu. Upozornil na to Paul Couvert, zakladatel služby Answera.

Když si v AI pomocníkovi zadáte, aby vytvořil nějakou tabulku, tak počkáte a v jejím pravém horním rohu se pak objeví tlačítko se známým zeleným symbolem. Když na něj klepnete, data se exportují do formátu XLSX a tabulka se automaticky uloží na váš OneDrive.



Když v Bing Chatu vytvoříte tabulku, můžete ji exportovat do Excelu

V českém prostředí se mi stalo, že se uložila do složky Documents, která při exportu vznikla místo toho, aby nástroj soubor správně umístil do počeštěné varianty složky, tj. Dokumenty. To je ale drobnost. Exportování tabulek představuje další díl do skládačky. Dnešní AI se často plete, ale hodí se pro zpracování dat a takhle s výsledky můžete zase o něco lépe a smysluplněji pracovat.

Záleží na vašich potřebách a fantazii, k čemu Bing Chat využijete. My jsme např. Bing Chat požádali o tabulku ukazující vývoj spotřeby elektřiny Česka v letech 2015–2020. Vyexportovaná data se rovnou otevřou v prohlížeči, tabulku ovšem otevřete i v klasickém Excelu.

Nedávno vyšlo najevo, že Redmondští za vývoj Bingu utratili 100 miliard dolarů. Tlak na rozvoj AI je silný, integrace chytrých funkcí však zatím navýšení tržního podílu Bingu výrazněji nepomohla.



Takhle může vypadat výsledek

Zdroje: Paul Couvert / X via Neowin