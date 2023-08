Bing Chat nepoužívá vždycky GPT-4 a Microsoft to potvrdil. Teď volíte, kterou technologii má Bing použít

Chatbot od Microsoftu založený na tzv. umělé inteligenci je s námi půl roku. Prodělal viditelný vývoj a poměrně brzo výrobce jeho prostředí rozdělil na tři režimy: kreativní, vyvážený a přesný. S těmi je ale konec, aspoň na mobilech. Desktopy budou téměř jistě následovat.

Začneme ze široka. O technologii nebo technologiích za zmíněnými třemi režimy se Microsoft do hloubky nerozpovídal. Věděli jsme, že investuje do OpenAI, tudíž skoro jistě použije GPT. Při zahájení provozu chatbotu prozradil, že využívá model nové generace od OpenAI, který je pokročilejší než model používaný ChatGPT (tehdy GPT-3.5) a staví na zkušenostech s GPT-3.5.

Redmondští tehdy nepotvrdili, že Bing Chat používá GPT-4, mohli jsme o tom jen spekulovat. Zřejmě z důvodu, že jazykový model čtvrté generace byl oficiálně odhalen až v březnu. Ve stejný březnový den se pak oficiálně potvrdilo, že Bing Chat od začátku používal GPT-4, byť tedy přizpůsobený pro vyhledávání.



Na klasických počítačích zatím pořád vidíme tři režimy odpovídání

Jenže Sam Altman, šéf OpenAI, ještě v únoru tvrdil, že ChatGPT a GPT-3.5 „pomáhají pohánět“ Bing Chat. Dlouho by se dalo spekulovat, proč Microsoft nakonec vyrobil tři režimy fungování chatbotu. Podezříval jsem ho, že ve výchozím vyváženém režimu možná používá starší verzi GPT-3.5, která je sice méně schopná, není však k zahození, může odpovídat rychleji a nepotřebuje tolik výpočetního výkonu. Pro řadu úloh může jít o dostatečné řešení.

Provoz umělé inteligence totiž není levný, právě naopak. Proto Google raději provozuje obyčejný vyhledávač a zdánlivě si nechal ujet vlak.

Nepřímo to teď potvrdil Microsoft, když přepracoval Bing Chat na mobilech. Tři režimy zmizely, místo toho chatbot nabízí přepínač. Změnu jsem zaregistroval v sobotu. Je výmluvně označený jako GPT‑4. Čili když jej aktivujete, bude se pro odpovídání používat GPT-4, zatím nejlepší technologie od OpenAI, ale zjevně existuje možnost ji vypnout.



Na mobilech nyní Bing Chat ukazuje prostý přepínač. Buď použije GPT-4, nebo nikoli

Když vypnete GPT-4, na čem Bing Chat běží? Microsoft to neříká a není jasné, jestli se to někdy oficiálně dozvíme. Právě starší GPT-3.5 by se nabízel i s ohledem na finanční injekce Redmondských do OpenAI. Když Yusuf Mehdi, korporátní viceprezident v Microsoftu, v březnu oznámil, že se Bing Chat opírá o čtvrtou generaci GPT, neříkal nic o tom, že je to tak vždycky. Teď vidíme, že není.

Trochu to připomíná chatbot Replika, který standardně jede na GPT-3. Od 24. února ale nabízí také pokročilejší režim, který pracuje s delším kontextem a posílá delší a propracovanější zprávy. Výrobce nepotvrdil, jakou technologii používá, tato lepší AI je nicméně limitovaná na 500 zpráv. Více si můžete dokoupit.

Opět můžeme jen spekulovat, ale skoro určitě to bude otázka peněz. Výkonnější technologie podává lepší výsledky, ale za cenu vyšších výpočetních nároků. Její provoz se tak prodraží.

Zdroje: Bing Search Blog | Business Insider | The Official Microsoft Blog | Replika Blog | Replika