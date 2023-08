Bing Chat je s námi půl roku. Microsoft ho pouští do cizích prohlížečů a přihazuje vizuální vyhledávání

Chatbot založený na umělé inteligenci od OpenAI je s námi už šest měsíců. Bing Chat odstartoval v pozvánkovém režimu a brzy se otevřel všem. Dnes ani nemusíte být zaregistrovaní, abyste ho použili, byť registrace vám otevře plnohodnotný zážitek. Microsoft šestiměsíční výročí slaví oznámením nových funkcí.

Před pár týdny jsme pozorovali, že Bing Chat se konečně dá spustit v některých alternativních prohlížečích. Alternativních ve vztahu k domácímu Edgi. Teď už je to oficiální. Chatbot bude brzy podporovat prohlížeče třetích stran včetně mobilních. Co je to brzy, nevíme. Omezení v těchto prohlížečích ale výrobce nezruší, aby vás motivoval k použití Edge.

Počítejte proto s maximálně pěti odpověďmi a limitem dvou tisíc znaků na zprávu. Dostupná nebude ani historie. Tyto parametry aspoň platily během nedávného testování, Microsoft ve svém nynějším oznámení zůstává vágní. Pořád je vidím, když Chat spustím ve Vivaldim.



Prohlížeče třetích stran budou omezeny na pár odpovědí, nenajdete v nich historii

Další velkou novinkou je multimodální vizuální vyhledávání. Jinými slovy, Bing Chat pracuje s obrázky, které do něj nahrajete. O téhle funkci jsme už psali, když byla spuštěna v pilotním režimu. Vyhledá nejen informace o obsahu obrázku, ale hlavně zvládne strukturovat obsažené informace. Třeba vám z nich udělá tabulku v HTML. Nebo vám řekne, co lze uvařit z potravin v lednici.

Oficiálně také startuje tmavý režim zobrazení. Ten už je všem dostupný nyní, přepnete se do něj z hlavní nabídky. Aplikace samozřejmě může sledovat systémové nastavení.



Tmavý režim zobrazení už je k dispozici všem

Dále začíná první kapitola Chatu pro firmy, protože Microsoft na ostro spouští Bing Chat Enterprise. Jeho hlavním rysem je ochrana podnikových dat. Co jde do služby, nesmí z ní utéct do světa. K tomu se Microsoft zavazuje. Službu před pár týdny představil na konferenci Inspire 2023 a nedlouho poté zahájil veřejné testování.

Bing Chat slaví 6 měsíců od startu:

Zdroje: Bing Search Blog