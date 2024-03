Bilý dům volá po tom, aby vývojáři opustili C/C++ a přešli raději na Rust

Bílý dům udělal radost všem fanouškům programovacího jazyka Rust, na jeho webu se totiž objevila pro leckoho možná trošku nečekaná tisková zpráva pro širokou komunitu vývojářů.

Tamní agenda pro kybernetickou bezpečnost ONCD vydala report (PDF), ve kterém světu IT doporučuje, aby se po desítkách let v podstatě zbavil bazálních a systémových programovacích jazyků C/C++ a začal pro nové projekty používat paměťově bezpečné alternativy jako třeba Rust.



Tiskové zprávy prezidentských úřadů na podobné vysoce technické téma se jen tak nevidí

Tahounem Rustu je Mozilla

Rust se zrodil v Mozille, jejíž vývojáři tento jazyk setrvale propagují, faktem ale zůstává, že pozice C a C++ zůstává i nadále prakticky neotřesitelná. A to z prostého důvodu – je na nich postavený celý ekosystém vývojářských nástrojů, toolchainů, překladačů, RTOS, knihoven a používá je několik generací vývojářů, které jen tak nezměníte.



Ukázkový program v Rustu

Podstata paměťové (ne)bezpečnosti těchto jazyků velmi zjednodušeně spočívá v tom, že jsou nízkoúrovňové – jen o nějaké to patro výše nad hardwarem, takže vývojář bez dalších ochranných abstrakcí přistupuje přímo k paměti. No, a pokud udělá chybu, o to větší bude pravděpodobnost, že bude mít velké následky, případně že ji zneužije nějaký útočník.

Aby se prosadil Rust, musí ho přijmout výrobci

Autoři zprávy nicméně kontrují, že i paměťově bezpečný Rust stále dodržuje všechny zásady nízkoúrovňových/systémových programovacích jazyků, determinizmus, kdy potřebujeme mít jistotu, že se nějaká operace provede v určitý okamžik, a tak dále.



Bastlení čidel připojených k Bluetooth SoC nRF52840 v jazyku C a Zephyr RTOS, pro který se rozhodl norský výrobce populárních 2,4GHz čipů Nordic Semiconductor

Aby se ovšem technologie jako Rust a další prosadily, bude nejprve třeba, aby je za své přijali výrobci hardwaru. C/C++ je alfou a omegou vývoje na poli čipů, mikrokontrolerů, embedded, systémového programování atp., a tak právě pro tyto jazyky výrobci připravují i všechny své nástroje pro vývoj, překlad a testování.

I kdyby se právě teď všichni rozhodli, že zvolí raději Rust, samotná migrace bude trvat roky a ponese sebou velké náklady.