Billa Gatese ohromuje umělá inteligence a uznal, že Microsoftu na mobilech ujel vlak

Zakladatel a bývalý generální ředitel Microsoftu Bill Gates odpovídal na diskuzním webu Reddit na otázky uživatelů v rámci interaktivního rozhovoru „Ask Me Anything“ („Zeptejte se mě na cokoli“). V dotazech se objevila zajímavá témata, jako je názor na umělou inteligenci či klimatickou změnu. Protože by některé odpovědi mohly zajímat i čtenáře, kteří na Reddit nechodí, zveřejnil je Gates na svém blogu.

Gates v úvodu oceňuje formát AMA. „Jeho nefiltrovaný přístup mi umožňuje odpovídat na chytré otázky na různá témata v reálném čase. Letos se Redditoři ptali na vše od změny klimatu a rostoucích životních nákladů přes veganství až po mé názory na Skotsko.“

Gates a umělá inteligence

Hned první dotaz směřoval na umělou inteligenci a na to, jak dle Gatese ovlivní svět. „Jsem docela ohromen rychlostí zlepšování těchto technologií. Myslím, že budou mít obrovský dopad.“ uvedl Gates s tím, že tuto problematiku velmi pozorně sleduje.

Další tazatel chtěl znát názor Billa Gatese na chatbota ChatGPT od OpenAI. „Dává to tušit, co se chystá. Jsem ohromen celým tímto konceptem a rychlostí inovací.“ odpověděl Gates. V další odpovědi pak umělou inteligenci označil za důležitou změnu. „Nemyslím si, že by Web3 byl tak velký nebo že by samotné věci kolem metaverza byly revoluční, ale AI je docela revoluční.“ vyjádřil své přesvědčení.

Padla také otázka na plánování času a soustředění. Gates uvedl, že dokud byl generálním ředitelem Microsoftu, musel si vyhrazovat čas na čtení nových myšlenek, protože jinak by to nestíhal. V současnosti má však volnější režim, takže se seberozvoji a vzdělávání může věnovat víc.

Zajímavá byla otázka, co by Gates v pozici generálního ředitele Microsoftu dnes udělal jinak. „Byl jsem generálním ředitelem do roku 2000. Dnes už určitě vím mnoho věcí, které jsem tehdy nevěděl. Dvě oblasti, které bych změnil, jsou naše aktivity v oblasti operačních systémů pro telefony (zvítězil Android) a snaha o dřívější urovnání antimonopolní žaloby.“

Gates a klimatická změna

Pochopitelně padlo i několik dotazů na klimatickou změnu, kterou se Bill Gates dlouhodobě zabývá a o které napsal knihu Jak zabránit klimatické katastrofě. „Je důležité si uvědomit, že život v chudých zemích je nyní obtížný. V některých částech světa umírá více než 10 % dětí do pěti let a více než 30 % trpí podvýživou, takže se jejich mozek a tělo plně nevyvíjí. Klima zpomalí pokrok, kterého dosahujeme při zlepšování životních podmínek, ale stále věřím, že se můžeme vyhnout hroznému konci.“

Jeden z tazatelů se ptal, jak Gates vnímá veganství coby prostředek ke snížení dopadu na klima. „Pro lidi, kteří chtějí přejít na veganství, je to skvělé, ale nemyslím si, že to udělá většina. Existují společnosti, které vyrábějí "hovězí maso" novými způsoby, a jsou i lidé, kteří pracují na tom, aby se krávy stále využívaly, ale aby se snížily emise metanu. Podpořil jsem řadu inovátorů v této oblasti, včetně Beyond a Impossible a Memphis. Myslím, že nakonec budou tyto výrobky velmi dobré, i když jejich podíl je dnes malý.“

Klíčem k lepšímu klimatu dle Gatese je, aby „čisté“ výrobky byly stejně levné jako ty „špinavé“ v každé oblasti emisí – letectví, beton, maso atd.... „Jedině tak můžeme požádat všechny země světa, aby se změnily. Pokud to bude stát o hodně víc, nepodaří se nám to.“ konstatoval.

Gates také odpověděl na otázku, jakým způsobem může jednotlivec nejvíce přispět k řešení klimatických problémů. „Jste volič, spotřebitel, dárce a pracovník. V každé z těchto rolí můžete pomoci. Koupě elektromobilu pomáhá. Brzy se objeví možnosti, jak si připlatit za kompenzaci emisí z cestování (já to dělám pro všechny své emise a pro svou rodinu). V oblasti klimatu potřebujeme podporu všech stran v USA i ve všech zemích.“