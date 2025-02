Bill Gates vydává paměti a otevřeně promluvil o svém životě i budoucnosti technologií

Zakladatel Microsoftu Bill Gates se v těchto dnech dočkal významného životního milníku – knižního vydání svých pamětí s názvem „Source Code: My Beginnings“. Jde o první díl plánované trilogie. V obsáhlém rozhovoru pro zpravodajský web GeekWire se rozpovídal nejen o své cestě k technologiím, ale i o tom, jak vidí budoucnost umělé inteligence a svého působení.

„Byl jsem neuvěřitelně šťastný,“ vzpomíná Gates na své dětství a roli, kterou v něm sehráli jeho rodiče. Zejména vztah s matkou byl podle jeho slov sice komplikovaný, ale motivující. Od otce právníka se zase naučil systematickému myšlení a organizačním schopnostem. V knize Gates poprvé otevřeně přiznává, že kdyby vyrůstal dnes, byl by pravděpodobně diagnostikován jako člověk s poruchou autistického spektra.

AI postupuje rychleji, než Gates čekal

Klíčovou postavou Gatesova mládí byl jeho přítel Kent Evans, který tragicky zahynul při horolezeckém neštěstí, když byli oba v jedenáctém ročníku. „Kent mě přiměl číst časopis Fortune a přemýšlet o tom, zda bychom měli být velvyslanci, generálové nebo ředitelé firem,“ vzpomíná Gates.

Pro dnes sedmdesátiletého miliardáře je fascinující sledovat, jak rychle se vyvíjí oblast umělé inteligence. „Všechny inovace, se kterými pracuji – ať už jde o Microsoft, OpenAI nebo jiné AI projekty – postupují rychleji a lépe, než jsem očekával,“ říká Gates. Podle něj se AI během následujících 18 až 24 měsíců stane v rozvinutých zemích běžnou součástí života.

Gates vidí obrovský potenciál AI zejména v oblasti vzdělávání. „Většina problémů ve vzdělávání jsou potíže s motivací,“ vysvětluje. „Pokud dokážeme v softwarovém agentovi zachytit to, co dělají ti nejlepší učitelé, změní se vzdělávání opravdu zásadním způsobem“.

Úspěch je mizerný učitel

Přestože je Gates nadšený z technologického pokroku, znepokojuje ho současný stav společnosti. „Svět, do kterého tyto inovace přinášíme, je méně stabilní a více polarizovaný, než jsem očekával. To mě poněkud překvapuje,“ přiznává.

Gates optimisticky odhaduje, že s trochou štěstí má před sebou ještě asi 20 let aktivní práce. Chce se soustředit především na činnost své nadace, která se věnuje globálnímu zdraví a vzdělávání. „Chci peníze, které jsem měl to štěstí vydělat v Microsoftu, použít prostřednictvím nadace s co největším dopadem,“ vysvětluje.

„Když píšete knihu jako je tato, nutí vás to přemýšlet – mám omezený čas, jak ho chci využít? Na které cíle se chci zaměřit?“ uzavírá Gates své vzpomínání. Jeho slova připomínají jeden z jeho slavných výroků: „Úspěch je mizerný učitel. Svádí chytré lidi k přesvědčení, že nemohou prohrát“.

Zdroj: GeekWire.