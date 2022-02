Bill Gates vydal knihu „Jak zabránit další pandemii“. Věří, že covid-19 může být poslední

Zakladatel a bývalý prezident Microsoftu Bill Gates oznámil na svém blogu Gates Notes vydání nové knihy „How to Prevent the Next Pandemic“ („Jak zabránit další pandemii“). V knize, která se na pultech knihkupectví objeví 3. května, sdílí poznatky o stále probíhající pandemii onemocnění covid-19 a doporučení, jak zastavit tu příští.

„Věřím, že covid-19 může být poslední pandemií.“ píše Gates v úvodu svého příspěvku. „Kdykoli vidím utrpení, které covid způsobil – pokaždé, když čtu o nejnovějším počtu mrtvých nebo slyším o někom, kdo přišel o práci, nebo projíždím kolem zavřené školy – nemohu si pomoci a říkám si: Tohle už nemusíme zažít.“

Bude covid-19 poslední pandemií?

Web Interesting Engineering označuje Gatesovo tvrzení za odvážné, zejména vzhledem k tomu, že k pandemiím docházelo v historii lidstva často. Současně s tím ale odkazuje na článek v časopise Science z července 2020, ve kterém jeden z vědců uvedl, že prevence pandemií v příštích deseti letech by stála jen asi 2 % toho, co podle odhadů bude v konečném součtu stát pandemie covidu-19.

Nová kniha je v souladu s ambicemi Billa Gatese zachránit svět. Jeho předchozí kniha se jmenuje „How to Avoid a Climate Disaster“ („Jak zabránit klimatické katastrofě“; v českém překladu ji vydalo vydavatelství Jan Melvil Publishing) a autor v ní nastiňuje plán, jak snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů na nulu.

Gates v podstatě předpověděl pandemii mnohem dříve, než začala. V roce 2015 během své přednášky na TEDu řekl: „Pokud něco v příštích několika desetiletích zabije více než 10 milionů lidí, bude to s největší pravděpodobností vysoce infekční virus.“ K 8. březnu 2022 přitom zemřelo po celém světě s onemocněním covid-19 5,76 milionů lidí.

Jak zabránit další pandemii

„Přemýšlím o tom už dlouho a covid mi jen jasněji ukázal, že svět musí upřednostnit potírání pandemií jako hrozby pro lidstvo.“ říká Gates, který epidemii sleduje od jejích počátků a desítky let spolupracuje s odborníky bojujícími s infekčními nemocemi.

V knize uvádí konkrétní kroky, které můžeme podniknout nejen k zastavení budoucích pandemií, ale také k zajištění lepší zdravotní péče pro všechny na světě. Zmiňuje poučení, jež si můžeme vzít z této pandemie, inovace, které potřebujeme k záchraně životů, a nové nástroje nezbytné k včasnému a efektivnímu zastavení patogenů.

„Cíl, aby už nikdy nevznikla žádná pandemie, je ambiciózní, ale pokrok, kterého jsme za poslední dva roky dosáhli, včetně obrovského rozmachu v oblasti vakcín a znalostí o respiračních onemocněních, nás již nasměroval k úspěchu. Svět nyní chápe, jak vážně bychom měli brát pandemie, a iniciativa je na naší straně. Nikoho není třeba přesvědčovat, že infekční onemocnění může zabít miliony lidí nebo zastavit globální ekonomiku. Pokud se správně rozhodneme a budeme dobře investovat, může se covid-19 stát poslední pandemií.“ slibuje Bill Gates budoucím čtenářům.