Bill Gates vybral pět nejlepších knih. Dospělé sci-fi, životopis Bona z U2, příběh Abrahama Lincolna…

Zakladatel a bývalý generální ředitel Microsoftu Bill Gates si už několik let užívá zaslouženého důchodu. Kromě nejrůznějších charitativních aktivit má také dost času na čtení knih a rád se dělí o tipy na nejzajímavější tituly.

„Svátky jsou skvělým obdobím pro každoroční tradice. Stejně jako mnoho jiných lidí i já rád trávím konec roku oslavou svátků se svou rodinou (Na Vánoce si obvykle oblékáme stejná pyžama.),“ svěřuje se v úvodu Gates. „Také si rád sednu a sepíšu svůj každoroční seznam doporučených knih, což dělám v tomto období už deset let. Je to pro mě vždycky zábavná příležitost zamyslet se nad vším, co jsem v poslední době přečetl.“

Gates se tentokrát rozhodl pojmout svůj „seznam doporučené literatury“ trochu jinak. Místo knih, které přečetl v posledních měsících, vybral ty nejlepší bez ohledu na to, kdy je četl. Jedna z vybraných je jeho oblíbenou knihou už od střední školy, zatímco další jsou úplně nové memoáry.

Stranger in a Strange Land (Robert Heinlein)

Knihu, kterou můžete pořídit v českém překladu pod názvem „Cizinec v cizí zemi“, Gates prezentuje jako nejlepší úvod do dospělácké sci-fi. „S Paulem Allenem (taktéž spoluzakladatel Microsoftu) jsme si Heinleina zamilovali, když jsme byli ještě děti, a tato kniha je dodnes jedním z mých nejoblíbenějších sci-fi románů všech dob.“

Stranger in a Strange Land (Robert Heinlein)

Vypráví příběh mladého muže, který se po dospívání na Marsu vrací na Zemi a zakládá nové náboženství. „Myslím, že nejlepší science fiction vás nutí přemýšlet o tom, co je v budoucnosti možné, a Heinleinovi se podařilo předpovědět vzestup hippie kultury o mnoho let dříve, než se objevila.“ konstatuje Bill Gates.

Surrender (Bono)

Paul David Hewson, známý veřejnosti spíše pod svou uměleckou přezdívkou Bono, je zpěvák a frontman irské rockové skupiny U2. Ve svých 46 letech vydal knihu Surrender, kterou Gates označuje za nejlepší memoáry rockové hvězdy.

Surrender (Bono)

Pokud jste fanoušky U2, je velmi pravděpodobné, že už máte v plánu si tuto knihu přečíst. „I kdybyste nebyli, je to super zábavné čtení o tom, jak z kluka z dublinského předměstí vyrostla světoznámá rocková hvězda a filantrop,“ nastiňuje Gates s tím, že ačkoli Bona považuje za svého přítele, spousta příběhů, které v knize vypráví, byla i pro něj nová.

Team of Rivals (Doris Kearns Goodwin)

Do třetice všeho dobrého tu máme knížku, kterou Bill Gates považuje za nejlepšího průvodce vedením země. Vypráví životní příběh šestnáctého prezidenta Spojených států Abrahama Lincolna, který v době americké občanské války vedl severní státy.

Team of Rivals (Doris Kearns Goodwin)

„O Abrahamu Lincolnovi jsem četl málo a tato kniha je jednou z nejlepších na toto téma. Připadá mi obzvlášť aktuální nyní, kdy naše země opět čelí násilnému povstání, složitým rasovým otázkám a hlubokým ideologickým rozporům. Goodwin je jednou z nejlepších amerických biografek a Tým rivalů je pravděpodobně jejím mistrovským dílem,“ je přesvědčen Gates.

The Inner Game of Tennis (Robert Gallwey)

„Tato kniha z roku 1974 je povinnou četbou pro každého, kdo hraje tenis, ale myslím, že si z ní něco odnesou i lidé, kteří ho nikdy nehráli,“ tvrdí Bill Gates, který je sám zapáleným hráčem tenisu. V roce 2020 si spolu s komikem Trevorem Noahem dokonce zapinkal s takovými hvězdami, jako jsou Roger Federer a Rafael Nadal.

The Inner Game of Tennis (Robert Gallwey)

Gallwey tvrdí, že stav mysli je stejně důležitý – ne-li důležitější – jako fyzická kondice. „Dává vynikající rady, jak se konstruktivně přenést přes chyby, kterými se už léta snažím řídit na kurtu i mimo něj,“ láká Gates z pozice emeritního manažera.

Mendeleyev’s Dream (Paul Strathern)

Poslední položku svého přehledu označuje Gates jako nejlepší knihu o periodické tabulce prvků. Historie chemie je dle jeho mínění plná bizarních postav, jako byl Dmitrij Ivanovič Mendělejev – ruský vědec, který poprvé navrhl periodickou tabulku poté, co se mu údajně zjevila ve snu.

Mendeleyev’s Dream (Paul Strathern)

Strathernova kniha sleduje tuto historii až k jejím počátkům ve starověkém Řecku. „Je to fascinující pohled na vývoj vědy a na vývoj lidské zvědavosti v průběhu tisíciletí,“ dělí se o své nadšení a hlavní důvody, proč byste si ji měli přečíst, Bill Gates.

