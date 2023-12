Bill Gates věří, že díky umělé inteligenci budeme v budoucnu muset pracovat jen tři dny v týdnu

Pravidelné čtenáře Živě jistě nepřekvapí informace, že zakladatel a někdejší generální ředitel Microsoftu Bill Gates je nadšeným zastáncem umělé inteligence. Potvrdil to i v nedávno publikované epizodě podcastu „What Now? with Trevor Noah“. Ačkoli se rozhovor točil kolem celé řady témat, v centru pozornosti byl Gatesův postoj k hrozbě umělé inteligence pro pracovní místa.

Bill Gates se k tématu umělé inteligence vyjadřuje často – například v červenci napsal na svůj blog poměrně dlouhý příspěvek, v němž nastínil potenciální rizika AI. V listopadu pak uvedl, že věří, že umělá inteligence zcela změní způsob, jak používáme počítače.

Bill Gates a jeho názory

„Pojďme si povídat o umělé inteligenci. Pojďme si promluvit o budoucnosti počítačů a technologií.“ otevřel Trevor Noah téma, které aktuálně rezonuje společností. Gates v reakci načrtl vizi budoucnosti, v níž by technologický pokrok, jako je umělá inteligence, mohl jednoho dne vést ke společnosti, v níž by lidé méně pracovali a více si užívali volného času.

Gates věří, že v budoucnosti budou lidé pracovat méně než pět dní v týdnu, a přesto si dokážou vydělat na živobytí. „Všechny potraviny a další zboží mohou vyrábět stroje,“ poznamenal. Díky tomu by se pracovní týden mohl zkrátit na pouhé tři dny.

V souvislosti s tím zavzpomínal, že kdysi považoval spánek za symbol lenosti. Jeho názory se však časem změnily a nyní věří, že v životě jde o víc než jen o práci. „Pokud se nakonec dočkáme společnosti, kde budeme muset pracovat jen tři dny v týdnu, bude to asi v pořádku,“ řekl čtvrtý nejbohatší muž světa.

Jak to vidí ostatní?

Bill Gates zdaleka není jediný, kdo má takový názor. Jeho přesvědčení se prakticky zcela shoduje s míněním šéfa banky JPMorgan Jamieho Dimona. Dimon již dříve předpověděl, že by v budoucnu mohl pravděpodobně existovat 3,5denní pracovní týden, a to právě díky umělé inteligenci.

Dokonce i majitel společností Tesla a X Elon Musk si myslí, že umělá inteligence vymýtí nutnost pracovat. „Práci můžete mít, pokud ji chcete mít pro osobní potěšení. Ale AI by mohla dělat všechno,“ řekl kontroverzní podnikatel britskému premiérovi Rishi Sunakovi na summitu o bezpečnosti AI.

Magazín Fortune poněkud sarkasticky komentoval Gatesovo vystoupení slovy: „Na pozadí obav, že lidstvo bude mít problém konkurovat počítačům, což povede k masové nezaměstnanosti, Gates osvěžujícím způsobem předpovídá utopický svět, ve kterém "stroje vyrobí veškeré jídlo a věci a my nebudeme muset tak tvrdě pracovat".“

Ne všichni jsou však stejného názoru. Investiční banka Goldman Sachs odhaduje, že by umělá inteligence mohla v příštích letech na celém světě nahradit 300 milionů pracovních míst na plný úvazek. „Pokud se vám podaří zvyšovat produktivitu stávajících zaměstnanců, budete jich potřebovat méně.“ řekl agentuře Bloomberg jeden z výkonných ředitelů společnosti Workday Carl Eschenbach.