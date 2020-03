Bill Gates varoval před pandemií již v roce 2015. Podívejte se, jak přesně ji tehdy předpověděl

Velkou pozornost budí v posledních dnech přednáška „The next outbreak? We're not ready“ zakladatele Microsoftu Billa Gatese, kterou měl v roce 2015 na konferenci TED. Ačkoli trvala necelých devět minut, Gates během ní v podstatě předpověděl situaci, které dnes musíme čelit.

Gates zaujal publikum jíž svým vstupem na pódium, kam přivezl na vozíku dva kovové barely. „Když jsem byl malý, byla pro nás nejobávanější pohromou jaderná válka. Proto jsme u nás ve sklepě měli barel, jako je tento, naplněný konzervami a balenou vodou. Kdyby došlo na jaderný útok, měli jsme seběhnout dolů po schodech, dřepnout si na bobek a vyjíst barel do dna.“ zahájil přednášku.

Nezabije nás atomová bomba, ale virus

Následně vyslovil své přesvědčení, že jestliže nás jako lidstvo v budoucnosti něco zabije, nebude to atomová bomba, ale virus. „Pokud něco v příštích desetiletích zabije více než 10 milionů lidí, spíše než válka to bude s největší pravděpodobností vysoce nakažlivý virus.“

Své přesvědčení staví na skutečnosti, že zatímco lidstvo investovalo velké peníze do zbrojení a obrany, na opatření proti epidemiím šlo výrazně méně peněz. Vychází přitom ze zkušeností z epidemie eboly jež propukla na přelomu let 2013 a 2014 v západní Africe.

Hlavními problémy, které v té době komplikovaly situaci, byla personální nepřipravenost, omezené technické prostředky a absence jakéhokoli systému. Tehdejší situaci označil za celosvětové selhání, jehož výsledkem bylo více než deset tisíc mrtvých.

V čem byla ebola „lepší“ než koronavirus?

V případě eboly pocházely téměř všechny oběti jen ze tří západoafrických zemí. Proč se nákaza nešířila tak intenzivně jako COVID-19? Gates vidí jako hlavní důvody heroickou práci zdravotníků, ale i samotnou povahu viru, který se nešířil vzduchem. Navíc průběh nemoci byl zpravidla tak náročný, že připoutal pacienty na lůžko. Jako poslední důvod vnímá fakt, že se ebola nerozšířila do měst.

Z následné části přednášky tak trochu mrazí - jako by Gates v roce 2015 předpověděl, co se stane za pět let: „Příště už takové štěstí mít nemusíme. Můžete mít virus, u kterého se lidé nakažení infekcí cítí natolik zdraví, že nastoupí do letadla nebo se vypraví na trh.“ Podle posledních studií je většina nakažených koronavirem nejvíce infekční v době, kdy ještě nemají žádné příznaky.

„Jsou věci, které by mohly všechno doslova tisícinásobně zhoršit.“ Velké riziko spatřoval v šíření viru vzduchem, jak tomu bylo u španělské chřipky v roce 1918. „Na následky epidemie by zemřelo přes 30 milionů lidí.“ varoval. Navrhoval tehdy vytvoření reakčního systému, který by svým fungováním odpovídal tomu, jak se jednotlivé země připravují na válku.

Jako první bod zdůraznil nutnost systému zdravotní péče a očkování v chudých zemích. Dalším bodem by měly být lidské zdroje, připravené okamžitě řešit situaci, a propojení zdravotnictví a armády. „Neznám přesný rozpočet, kolik by to stálo, ale jsem si zcela jistý, že by byl skromný ve srovnání s potenciálními škodami.“ uvedl Gates v závěru.