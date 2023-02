Bill Gates se opět opřel do Elona Muska. Raději než do cesty na Mars investuje peníze do vakcín

Spoluzakladatel a bývalý generální ředitel Microsoftu Bill Gates řekl, že raději dá své peníze za vakcíny zachraňující životy, než aby je utrácel za cestu na Mars. Komentoval tak, jak se jeho priority liší od priorit jednoho z dalších nejbohatších lidí – generálního ředitele Tesly a SpaceX Elona Muska, informuje web Business Insider.

Gates to uvedl v rozhovoru pro BBC zveřejněném ve čtvrtek. Novinář Amol Rajan se v jeho průběhu miliardáře zeptal, zda by zakladatele Tesly Elona Muska povzbudil, aby vstoupil do „klubu megafilantropů“, kam kromě Gatese patří například Warren Buffett a Jeff Bezos.

Filantropičtí miliardáři

„Jo, myslím, že z něj jednou bude velký filantrop,“ řekl Gates o Muskovi. „Je zřejmé, že věci jako Tesla mají pozitivní dopad i bez toho, aby byly projevem filantropie. Ale nemyslím si, že by nakonec – kromě toho, že se párkrát podívá na Mars, což by mohlo něco stát – chtěl utrácet sám za sebe.“

Gates dodal, že se Musk nakonec stane filantropem, který „využije svou vynalézavost“. Po Rajanově otázce uvedl, že dle jeho názoru není cesta na Mars dobrým způsobem využití peněz. „Cesta na Mars je ve skutečnosti docela drahá. Můžete si koupit vakcíny proti spalničkám a zachránit životy za 1 000 dolarů na jeden zachráněný život, a tak vás to prostě tak trochu uzemní, jakože – nelétejte na Mars.“

Nezisková organizace Nadace Billa a Melindy Gatesových, kterou založil se svou bývalou manželkou Melindou French-Gates, věnovala obrovské sumy peněz na výzkum, vývoj a dodávky vakcín do nejchudších zemí světa. Nadace uvádí, že vynaložila miliardy na úsilí o vymýcení dětské obrny na celém světě, mimo jiné rozšířením přístupu k vakcínám.

Bill Gates rozdává miliardy

Gates v roce 2020 kritizoval americkou vládu za její strategii v oblasti boje proti covidu-19. Podle něj nejednala dostatečně rychle, aby zabránila lockdownům, a v rámci přípravy na další pandemii vyzval k vytvoření týmu pro globální reakci na epidemie a mobilizaci (GERM) s ročními náklady ve výši 1 miliardy dolarů.

Bill Gates spolu se svou bývalou ženou a miliardářem Warrenem Buffettem také založili organizaci Giving Pledge, v jejímž rámci někteří z nejbohatších lidí světa slíbili, že se vzdají většiny svého majetku. Tento závazek podepsal v roce 2012 také Elon Musk.

V loňském roce Musk věnoval charitativní dar ve výši 5,7 miliardy dolarů v akciích Tesly nadaci Musk Foundation, kterou založil v roce 2002 se svým bratrem Kimballem. Podle agentury Bloomberg nadace v roce 2022 rozdělila přibližně 160 milionů dolarů.

Gates a Musk si nerozumí

Bill Gates a Elon Musk sice patří k nejbohatším lidem světa, nicméně očividně si v mnoha směrech nerozumí. V minulosti se veřejně neshodli například v otázkách týkajících se pandemie onemocnění covid-19, způsobu řešení klimatických změn a cestování do vesmíru.

Gates v minulosti řekl, že Musk, který se dříve vyslovil proti lockdownům zavedeným kvůli covidu-19, by si měl své komentáře nechat pro sebe. Kromě sporů ohledně kolonizace Marsu a kryptoměn Gates uvedl, že se obává, že Muskovy plány na svobodné vyjadřování zhorší situaci na Twitteru.

Musk již dříve uvedl, že je obtížné najít „způsoby, jak darovat peníze, které skutečně něco změní“. Dle zprávy serveru Vox z roku 2021 věnoval Musk na charitu 0,05 % svého majetku. V prosinci 2020 Musk prohlásil, že si je i nadále „velmi jistý“, že SpaceX přistane s lidmi na Marsu do roku 2026, a dodal, že je to dosažitelný cíl „zhruba za šest let.“ Uvedl, že do dvou let můžeme očekávat vyslání první mise bez posádky.