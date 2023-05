Bill Gates rozdával vysokoškolákům rady do života. Sám přitom vysokou školu nedokončil

O tom, že vysoká škola není nezbytným předpokladem k úspěchu, svědčí kariéra zakladatele a bývalého generálního ředitele Microsoftu Billa Gatese. V roce 1975 po pouhých třech semestrech opustil Harvardovu univerzitu a nikdy se už ke studiu nevrátil, přesto se stal jedním z nejúspěšnějších a nejbohatších lidí na naší planetě.

V sobotu 13. května měl příležitost přednést slavnostní řeč absolventům Severoarizonské univerzity. Do další etapy jejich života jim udělil pět osvědčených rad, které nasbíral poté, co sám opustil univerzitní půdu. Týkaly se zejména přístupu k životu a vztahům s ostatními lidmi. Celý proslov poté publikoval na svém blogu.

Gatesovy rady do života

V úvodní části Gates zdůraznil, že život není hra o jednom aktu. „Pravděpodobně nyní cítíte velký tlak, abyste učinili správná rozhodnutí ohledně své kariéry. Možná máte pocit, že tato rozhodnutí jsou trvalá. Není tomu tak. To, co budete dělat zítra – nebo příštích deset let – nemusí být to, co budete dělat navždy.“

„Nikdy nejste natolik chytří, abyste nemohli být zmateni“ konstatuje Gates s tím, že je nutné přijmout skutečnost, že něco nevíte, a obklopit se lidmi, od kterých se můžete učit. „Uvědomte si, že i když jste dokončili školu, vzdělávání pokračuje po celý život.“ dodává.

Třetí rada se týkala toho, jak je důležité dělat práci, která dává smysl a řeší nějaký problém. „Každý den vznikají nová odvětví a firmy, které vám umožní vydělat si na živobytí a něco změnit. Když trávíte dny prací, která řeší velký problém, dodá vám to energii k co nejlepšímu výkonu.“

Důležitost vztahů

Následně se Gates posunul od individuálních rad k důležitosti mezilidských vztahů. Ty lze, dle jeho názoru, začít budovat již při studiu. „Lidé, se kterými jste seděli vedle sebe na přednáškách nebo se účastnili různých aktivit, nejsou jen spolužáci, ale i vaše síť kontaktů. Jsou to vaši budoucí spoluzakladatelé a kolegové a v budoucnu skvělý zdroj podpory, informací a rad.“

Pátá rada se týkala mimopracovních aktivit a odpočinku. „Nejste flákači, pokud si dopřejete trochu volnosti.“ konstatoval Gates s tím, že v životě jde o víc než o práci. „Udělejte si čas na péči o své vztahy, oslavte své úspěchy a vzpamatujte se ze svých nezdarů. Dejte si pauzu, kdykoli ji potřebujete.“

„Když jsem byl ve vašem věku, nevěřil jsem na dovolené. Nevěřil jsem na víkendy. Všechny kolem sebe jsem nutil pracovat velmi dlouho. V začátcích Microsoftu jsem měl kancelář s výhledem na parkoviště – a sledoval jsem, kdo odchází dřív a kdo zůstává déle. Ale jak jsem stárnul – a zejména když jsem se stal otcem – uvědomil jsem si, že život je víc než práce. Nečekejte na tuto lekci tak dlouho jako já.“