Bill Gates přiznal svou závislost na hrách typu Wordle. Podělil se o svou vítěznou strategii

„Nemůžu přestat hrát Wordle!“ píše v titulku nového příspěvku na blogu GatesNotes zakladatel a bývalý ředitel Microsoftu Bill Gates. Přiznává, že hned po probuzení bere do rukou telefon nebo notebook a pouští se do řešení nových hádanek. Kromě původní varianty hraje také její klony s více slovy – Quordle a Octordle.

Gates je přesvědčen, že na rozdíl od jiných zabijáků času je Wordle a podobné hádanky skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s lidmi. Po úspěšném vyluštění totiž kontroluje svou e-mailovou schránku, aby zjistil, jak si vedli jeho přátelé a rodina, kteří sdílejí jeho posedlost. „Díky tomu, že vidíme, kdo pošle své skóre jako první, víme, kdo si přivstal a kdo možná předešlou noc zůstal vzhůru příliš dlouho.“

Bill Gates a Wordle

Od loňského debutu se hra Wordle stala obrovským hitem. Její tvůrce Josh Wardle se dokonce dostal na seznam 100 nejvlivnějších lidí roku 2022, který sestavil časopis Time. Mezi slavné fanoušky patří například viceprezidentka Kamala Harris, herec Jimmy Fallon či hudebník Questlove.

Wordle je aktuálně k dispozici v 64 jazycích. Kromě přirozených jazyků lze hru hrát i ve vymyšlených jazycích ze Star Treku či Pána prstenů. „Považuji se za nerda, ale kdo dokáže vyřešit Wordle v klingonštině nebo elfštině, je na úplně jiné úrovni.“ konstatuje Gates.

V dalších odstavcích pak rozebírá své zkušenosti. „Někdy se stane, že odpovědí jsou dost obskurní slova, která v reálném životě nikdy nepoužijete. Vzpomínám si na jedno, které znělo SMITE, slovo, jež znám jen díky tomu, že jsem četl Bibli.“ uvádí například. Zmiňuje také háček spočívající ve skutečnosti, že jedno písmeno může být ve slově vícekrát na různých pozicích.

Jak hrát a vyhrát Wordle?

Kromě svého nadšení ze hry, v níž je cílem uhádnout slovo o pěti písmenech, se Gates podělil také o strategii vedoucí k rychlému vítězství. Nejčastěji prý dává jako první tip slovo obsahující co možná nejvíce různých samohlásek – například AUDIO, OUNCE či ADIEU.

„Dál je to trochu jako při řešení sudoku, kde existuje logický řetězec. Pomáhá přemýšlet o tom, které souhlásky mohou následovat za sebou. Rád hledám například C a H nebo S a L. Pak na vás vyskočí souhlásky, které téměř nikdy nejsou v páru s jinými – jako Q, V, X a Z. Vždycky se snažím najít souhlásky, které jsou v páru.“ radí Gates.

Gates si však hraje nejen se slovy. Jako technicky založenému člověku mu více vyhovuje práce s čísly. „I když mám rád Wordle, Quordle a Octordle, nejvíc času jsem strávil přemýšlením nad verzí Nerdle.“ V této hře se hráči snaží uhodnout rovnici – místo písmen hádají čísla 1 až 9 a operátory +, -, × a /.

„Dostanete šest pokusů, abyste je seřadili správně, a to tak, že si promyslíte všechny možné příklady. Jako matematicky orientovanému člověku mi Nerdle jde asi lépe než verze pracující se slovy, i když nemám tolik přátel a členů rodiny, které by to bavilo.“ postěžoval si Gates v závěru.

