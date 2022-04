Bill Gates po sedmi letech vystoupil na TEDu. Opět mluvil o pandemii a svých nápadech, aby byla poslední

Když Bill Gates vystoupil v roce 2015 na konferenci TED s přednáškou, v níž se zmínil o epidemii, jež postupně ovládne celý svět, ještě netušil, jak brzy se jeho varování stane realitou. Necelých pět let poté začala pandemie onemocnění covid-19, způsobovaného koronavirem SARS-CoV-2, jež si k 25. dubnu 2022 vyžádala více než šest milionů životů.

Sedm let po svém prvním vystoupení na téma celosvětové pandemie se Gates na pódium TEDu vrátil – a mluvil v podstatě o tomtéž. Mimo jiné vyslovil své přesvědčení, že po zkušenostech z posledních dvou let není třeba nikoho přesvědčovat o tom, že prevence pandemií by měla být pro svět nejvyšší prioritou. Na letošním TEDu čerpal ze své nové knihy „Jak zabránit další pandemii“ a hovořil o krocích, které je nutné podniknout.

Pandemie pohledem Billa Gatese

Gates se zaměřil zejména na to, že svět potřebuje tým lidí pracujících na plný úvazek, jejichž úkolem bude připravovat se na epidemie a zabránit tomu, aby se z nich staly pandemie. Tento tým by se měl podobat globálnímu hasičskému sboru, a proto svou přednášku začal dřevěným kbelíkem.

„V roce 6 našeho letopočtu Řím zpustošil požár. V reakci na to, císař Augustus udělal něco, co nikdy předtím nikdo v dějinách říše neudělal – vytvořil stálý tým hasičů, kteří používali vědra, jako je toto. Augustus pochopil, že jedinci se nemohou před požáry chránit. Potřebují pomoc komunity. Když hoří dům jednoho člověka, vzniká riziko pro domy všech ostatních,“ uvedl zakladatel Microsoftu analogii s nakažlivými nemocemi.

Pandemie covidu-19 dle Billa Gatese zvýšila nerovnosti v oblasti zdraví mezi bohatými a chudými, neboť šance na přežití částečně závisela na příjmu, na rase a oblasti, ve které nakažení žili. „Když jsem byl v roce 2015 na tomto pódiu, byl jsem jedním z mnoha lidí, kteří řekli, že nejsme připraveni a že se musíme připravit. Neudělali jsme to,“ upozornil s tím, že 90 % zhlédnutí zaznamenalo video s jeho starší přednáškou až poté, co už bylo pozdě.

Vytvořme skupinu odborníků!

Gates dlouhodobě tvrdí, a při přednášce to opět zopakoval, že pandemie covidu-19 může být poslední pandemií, pokud podnikneme správné kroky. Během svého projevu si opakovaně pomáhal analogiemi z historie ochrany před požáry. Upozornil například na skutečnost, že jen Spojené státy mají více než 370 tisíc hasičů na plný úvazek a přes devět milionů požárních hydrantů.

V případě vypuknutí epidemie by měli mít odborníci prostředky, jak se co nejrychleji dostat na místo. V tuto chvíli však nemáme ani tým, který by se na něco takového specializoval. Kdyby vypukla epidemie v zaostalé zemi, mohlo by trvat měsíce, než by se to povedlo zorganizovat. „Navzdory tomu, co můžete vidět ve filmech, neexistuje žádná skupina odborníků, která by zabránila katastrofě. Takže musíme vytvořit nový tým,“ konstatuje Gates.

Podle něj bychom měli vytvořit něco, čemu říká GERM (Global Epidemic Response and Mobilization) – skupinu pracující na plný úvazek, jejíž jedinou prioritou by byla prevence pandemií. Tým by měli tvořit specialisté z různých oblastí odbornosti: epidemiologové, datoví vědci, odborníci na logistiku a další. Museli by mít také komunikační schopnosti a diplomatické dovednosti.

Samozřejmě je nutné počítat s určitou finanční náročností takového projektu. Dle Gatesových propočtů by na podporu tří tisíc lidí, kteří by v tomto týmu pracovali, byla nutná více než miliarda dolarů ročně. Členové protipandemického týmu by byli přítomni na mnoha místech po celém světě v rámci národních organizací na ochranu veřejného zdraví.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Podobně, jako hasiči, by i tým GERM měl provádět cvičení. Gates je přesvědčen, že kdybychom dokázali stávající pandemii zastavit do 100 dnů, zachránili bychom více než 98 % životů. V tomto směru pochválil Austrálii, která dle jeho mínění dobře zorganizovala diagnostické kapacity, přišla s politikou distancování a systémem karantén. Díky tomu je celková úmrtnost v přepočtu na obyvatele mnohem nižší než v ostatních zemích.

Svět však pandemii nezvládl. „Když udeřil covid, byli jsme téměř jako Řím předtím, než měli požární kbelíky a hasiče. Neměli jsme lidi, systémy ani nástroje, které potřebujeme. Nyní, se správnými investicemi, můžeme mít zcela novou generaci nástrojů, lepší diagnostiku, terapie a vakcíny,“ konstatuje Gates.

Stávající vakcíny mohou hrát několik různých rolí, ale nikoli roli primární. Gates nepochybuje o tom, že očkování zachránilo miliony životů, ale vakcíny dle něj mohou být mnohem lepší. Musíme vynalézt snadněji aplikovatelné vakcíny – například ve formě náplasti nebo inhalátoru.

„Nebude to levné, ale zachrání to životy. A dokonce to v dlouhodobém horizontu ušetří peníze,“ komentuje Gates své náměty. „Je to jako pojištění. Náklady na prevenci příští pandemie budou desítky miliard dolarů. Ale srovnejme si to s tím, čím jsme si právě prošli. MMF odhaduje, že covid stál téměř 14 bilionů dolarů. A tak musíme vynaložit miliardy, abychom ušetřili biliony.“