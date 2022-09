Bill Gates: Lidé na mě veřejně pokřikovali, že do nich dávám čipy. Pomoc nepotřebuje jen Ukrajina

Zakladatel Microsoftu a filantrop Bill Gates opět promluvil o očkování a konspiračních teoriích, které se k němu pojí. V rozhovoru pro The Guardian popsal, co během pandemie covidu zažíval a jak musel nadávky konspirátorů řešit nejen na internetu, ale i v reálném životě.

Konspirační teorie, že se Gates snaží očipovat světovou populaci skrze vakcíny proti covidu, patří mezi nejrozšířenější (a také nejšílenější). Sám zakladatel Microsoftu si z toho v minulosti utahoval – třeba když vtipkoval, že Internet Explorer musel skončit, protože došly čipy, které jsou nyní ve vakcínách – ke smíchu mu ale převážně nebylo.

I proto, že tyto konspirátory musel během pandemie řešit velmi často a velmi osobně. „Několikrát došlo k tomu, že jsem na veřejnosti narazil na osoby, které na mě pokřikovaly, že do lidí dávám čipy. To bylo zvláštní vidět na vlastní oči,“ popsal v rozhovoru své zážitky. „Wow, tyto osoby opravdu existují, nejsou to jen roboti na internetu,“ dodal, co se mu tehdy hodilo hlavou.

Podle něj podpora konspirační teorie o mikročipech ve vakcínách utichá, což hodnotí pozitivně, nicméně stále „je tragické, že lidí kvůli tomu méně věřili vakcínám nebo nošení roušek na místech, kde by měli“, uvedl pro The Guardian.

Podotkl rovněž, že v celosvětovém měřítku se stal oblíbencem konspirační komunity zřejmě proto, že jej lidé znají. V Americe stejnou dávku negativismu obdržel i hlavní zdravotní poradce Bílého domu Anthony Fauci. „Lidé ve světě nevěděli, kdo Tony je,“ konstatoval Gates.

Mrzí jej, že stále nikdo nepřišel na způsob, jak efektivně konspirační teorie vyvracet. Je přesvědčen, že „pravda musí být stejně zajímavá jako velká lež“, jinak lidé názor nezmění. „Je to hodně vážné,“ říká o nesmyslech pojících se k vakcínám.

Nejen v obecné rovině však Gates mluvil, vyjádřil se i k několika aktuálním tématům. Podle něj svět nesmí ustat v pomoci rozvíjejícím se regionům, a to přesto, že do cesty se postavilo několik překážek. Jednou z nich byla pandemie covidu, mezi další patří například válka na Ukrajině.

Právě zaměření se na Ukrajinu podle Gatese nesmí vést k tomu, že se lidé přestanou zaměřovat na Afriku. Tomuto regionu se jeho nadace, kterou spoluvlastní s exmanželkou Melindou, věnuje ve velké míře, dokonce v červenci oznámili, že navýšili rozpočet o dalších 20 miliard dolarů.

„Afrika potřebuje nakrmit své venkovské obyvatelstvo, potřebuje nasytit své městské obyvatelstvo, a když trpíte nedostatkem jídla, vede to nejen k podvýživě a potenciálnímu hladovění, získáte také neuvěřitelnou nestabilitu, která může vést k tomu, že nemůžete stavět infrastrukturu nebo provozovat vzdělávací systém,“ vysvětlil zakladatel Microsoftu.