Bill Gates k pandemii: je nutné na 6 až 10 týdnů zastavit celé Spojené státy

Filantrop, miliardář a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates již před pěti lety varoval, že svět není připraven na pandemii, která by mohla zabít miliony lidí. V podstatě předpověděl i to, že obzvláště nebezpečný bude virus, který budou přenášet zdánlivě zdraví lidé bez příznaků. Tento týden Gates poskytl rozhovor, týkající se epidemie nemoci COVID-19, v rámci platformy TED.

Gates není spokojený s přístupem amerických orgánů, které dle jeho mínění nejednají dostatečně rychle. Východisko ze situace, kdy se USA s více než 81000 případy dostaly na první místo v počtu nakažených a evidují více než 1100 mrtvých, vidí v úplném přerušení veškerého provozu na dobu šesti až deseti týdnů. Pokud by toto opatření přineslo výsledky, mohl by se život ve Spojených státech vrátit do normálních kolejí.

USA nejednaly dostatečně rychle

„Naším cílem je dostat se do bodu, kdy je infikováno velmi malé procento populace,“ dodal Gates s tím, že je potřebná kombinace co nejvyššího počtu otestovaných a izolace nakažených. Kdyby zodpovědné orgány jednaly dříve, mohla být dle jeho mínění dnešní situace naprosto odlišná.

„Pokud budete jednat, dokud máte stovky případů, můžete být schopni omezit (epidemii) prováděním testů, sledováním kontaktů a omezením vstupu cizinců, aniž by to poškodilo vaši ekonomiku.“ je přesvědčen. Situace je dle jeho názoru sice lepší než v čínské provincii Wu-chan či na severu Itálie, nicméně Spojené státy dle něj nejednaly dostatečně rychle.

Jedním z faktorů, který by alespoň na severní polokouli mohl hrát v náš prospěch, je sezónnost. „Respirační viry jsou všechny do jisté míry sezónní. V tuto chvíli sice nevíme, nakolik to platí pro nový koronavirus SARS-CoV-2, ale existuje jistá šance, že síla infekce klesne.“ řekl Gates.

Přestávka na 6 až 10 týdnů

Ve čtvrtek se Bill Gates objevil ve vysílání americké televizní stanice CNN. Jak je jeho dobrým zvykem, nepouštěl se do politických témat, nicméně otevřeně naznačil, že nesdílí vizi prezidenta Trumpa, podle které se do Velikonoc vrátí situace v zemi k normálu. I zde upozornil, že k účinnému odvrácení nemoci bude nutné dlouhodobé přerušení veškerého dění.

„Vstupujeme do těžkého období, ale pokud to uděláme správně, budeme to muset udělat pouze jednou – na dobu 6 až 10 týdnů. Musí se to týkat celé země.“ řekl Gates. „Musíme zvýšit počet testů a stanovit priority tohoto testování, abychom zajistili, že bude stačit jen jedna odstávka k tomu, abychom skutečně nemoc zastavili, než dojde k vysokému počtu úmrtí.“

Je očividné, že se Gates stále otevřeněji vyjadřuje k nutnosti podniknout agresivnější kroky. Současně s tím uznává, že zastavení celé země bude mít obrovský dopad na ekonomiku, nicméně je přesvědčen, že jakákoli jiná alternativa je horší. Dle jeho názoru nemá smysl dělat opatření zvlášť pro každý stát, ale „V podstatě celá země musí udělat to, co se v době infekce odehrálo v části Číny.“

