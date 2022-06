Bill Gates doporučuje pět knížek. Není to ale žádné plážové čtení

Žádná z pěti níže uvedených knih prý nepůsobí těžce (i když Lincolnova dálnice má téměř 600 stran a je doslova fyzicky těžká). Každý ze spisovatelů – tři romanopisci, novinář a vědec – dokázal zpracovat závažné téma a učinit ho poutavým, aniž by mu to ubralo na komplexnosti.

„Tento román na pokračování se mi líbil ještě víc.“ láká Gates potenciální čtenáře. Děj knihy se odehrává v roce 1954 a vypráví o dvou bratrech, kteří se snaží dojet z Nebrasky do Kalifornie, aby našli svou matku. Jejich cestu však značně vykolejí prchlivý teenager z minulosti staršího bratra. Towles se inspiruje slavnými hrdinskými cestami a jako by říkal, že naše životní cesty nejsou nikdy tak přímočaré a předvídatelné, jak bychom si přáli .

Když Bill Gates loni propagoval svou knihu o klimatických změnách Jak zabránit klimatické katastrofě (How to Avoid a Climate Disaster; u nás ji v českém překladu vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing ), řada lidí mu říkala, že by si měl přečíst tento román, protože dramatizuje mnoho problémů, o kterých psal.

How the World Really Works (Václav Smil)

Poslední knihu tohoto výběru napsal kanadský vědec českého původu Václav Smil, kterého Gates označuje za jednoho ze svých oblíbených autorů. Na rozdíl od většiny Smilových knih, které se čtou jako učebnice a probírají jedno téma do hloubky, je tato kniha psána pro širokou veřejnost.

„Pokud se chcete stručně, ale důkladně poučit o numerickém myšlení o mnoha základních silách, které utvářejí lidský život, je tato kniha to pravé.“ slibuje Bill Gates. Ne jeho webu si po registraci dokonce můžete stáhnout a přečíst jednu kapitolu z knihy zdarma.

