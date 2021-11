Bill Gates doporučuje pět knih, které ho letos zaujaly. Teorie inteligence, genová editace, Shakespeare, ale i sci-fi

Bill Gates je nejen zakladatel a bývalý ředitel Microsoftu, ale také vášnivý čtenář, který se rád dělí o doporučení knih, jež se mu líbily. Stejně jako v uplynulých letech publikoval i letos na svém blogu tipy na pět knížek, které ho v tomto roce nejvíce zaujaly. Co číst o prázdninách? Tady je pět knižních tipů od Billa Gatese „Když jsem byl malý, byl jsem posedlý science fiction. S Paulem Allenem jsme strávili nespočet hodin diskusemi o původní trilogii Isaaca Asimova Nadace. Přečetl jsem všechny knihy Edgara Rice Burroughse a Roberta Heinleina. Na těchto příbězích, které posouvaly hranice možného, bylo něco vzrušujícího.“ uvádí letošní tipy Gates. Když byl starší, začal číst výrazně více literatury faktu. Zajímaly ho knihy, jež zkoumaly důsledky inovací, ale připadalo mu důležitější dozvědět se něco o našem skutečném světě. V poslední době ho to však táhne zpátky k těm typům knih, které by si zamiloval jako dítě. Zvětšit video „Můj letošní seznam sváteční četby zahrnuje dva úžasné sci-fi příběhy. Jeden se odehrává téměř 12 světelných let od našeho Slunce, zatímco druhý přímo ve Spojených státech, ale oba mě přiměly přemýšlet o tom, jak mohou lidé využívat technologie k řešení problémů.“ láká Gates. „Zařadil jsem také dvojici knih z literatury faktu o nejmodernější vědě a román, který mě přiměl podívat se na jednu z nejslavnějších historických postav v novém světle.“

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence (Jeff Hawkins) První knížka Gatesova seznamu se jmenuje A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence (Tisíc mozků: Nová teorie inteligence). Napsal ji Jeff Hawkins a bohužel (zatím?) není dostupná v českém překladu. Není však problém sehnat ji v českých e-shopech v angličtině.

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence (Jeff Hawkins) Gates ji doporučuje s tím, že: „Málokteré téma zaujalo spisovatele science fiction tak jako umělá inteligence. Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, co by mohlo být zapotřebí k vytvoření skutečné umělé inteligence, tato kniha nabízí fascinující teorii.“ Hawkins je sice známý především jako spoluvynálezce PalmPilotu (druhá generace PDA zařízení vyráběných společností Palm Inc), ale desítky let přemýšlel o souvislostech mezi neurovědou a strojovým učením. Dle Gatese není lepšího úvodu do jeho myšlení než tato kniha.

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race (Walter Isaacson) Ani kniha Waltera Isaacsona The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race (Lamač kódů: Jennifer Doudna, editace genů a budoucnost lidské rasy) bohužel není k dispozici v češtině, avšak v českých e-shopech ji bez problému seženete v anglickém jazyce.

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race (Walter Isaacson) Editace genu CRISPR je technika genetického inženýrství využívaná v molekulární biologii, kterou lze modifikovat genomy živých organismů. Dle Gatese jde o jeden z nejúžasnějších a možná i nejvýznamnějších vědeckých objevů posledního desetiletí. „Jsem s tím obeznámen díky své práci v nadaci – financujeme řadu projektů, které tuto technologii využívají -, ale i tak jsem se z této obsáhlé a přístupné knihy o jeho objevu nositelkou Nobelovy ceny za biochemii Jennifer Doudna a jejích kolegů, dozvěděl mnoho nového.“ komentuje Gates s tím, že Isaacson správně upozorňuje na nejdůležitější etické otázky spojené s editací genů.

Klara and the Sun (Kazuo Ishiguro) Do třetice všeho dobrého tu máme první román Kazua Ishigura od doby, kdy mu v roce 2017 byla udělena Nobelova cena za literaturu. Na našem trhu lze knihu Klara and the Sun pořídit hned v několika knihkupectvích, bohužel je však dostupná jen v angličtině.

Klara and the Sun (Kazuo Ishiguro) „Mám rád dobré příběhy o robotech a Ishiguroův román o umělém příteli nemocné mladé dívky není výjimkou. Ačkoli se odehrává v dystopické budoucnosti, roboti nejsou silou zla. Místo toho slouží jako kamarádi, kteří dělají lidem společnost.“ konstatuje Gates. Tato kniha ho přiměla zamyslet se nad tím, jak by mohl vypadat život se superinteligentními roboty – a zda se k takovým strojům budeme chovat jako ke kusům techniky, nebo jako k něčemu vyššímu.

Hamnet (Maggie O’Farrell) Hamnet je román Maggie O'Farrell z roku 2020. Jedná se o fiktivní příběh Shakespearova syna Hamneta, který zemřel ve věku 11 let v roce 1596. Na našem trhu je dostupný v angličtině, ale i v libozvučném slovenském překladu.

Hamnet (Maggie O’Farrell) „Pokud jste fanoušky Shakespeara, určitě si zamilujete tento dojemný román o tom, jak mohl jeho osobní život ovlivnit napsání jedné z jeho nejslavnějších her.“ láká Gates s tím, že autorka svůj příběh vystavěla na dvou skutečnostech, které o Shakespearovi víme. „Jeho syn Hamnet zemřel ve věku 11 let a o několik let později Shakespeare napsal tragédii Hamlet. Obzvlášť mě bavilo číst o jeho ženě Anně, která je zde představena jako téměř nadpřirozená postava.“ sdílí své nadšení zakladatel Microsoftu.