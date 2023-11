Bill Gates doporučuje, co číst, sledovat a poslouchat během letošních vánočních svátků

Hannah Ritchie: Not the End of the World

Hannah Ritchie si – stejně jako mnoho ekologických aktivistů – kdysi myslela že „prožívá nejtragičtější období lidstva“. Když se však začala zabývat daty, uvědomila si, že tomu tak není. Věci jsou špatné a jsou mnohem horší než v dávné minulosti, ale prakticky ve všech ukazatelích se zlepšují.

Ritchie je nyní vedoucí vědeckou pracovnicí ve společnosti Our World in Data a v knize Not the End of the World využívá data k vyprávění protichůdného příběhu, který popírá scénáře soudného dne v oblasti klimatu a dalších environmentálních témat, aniž by zamlčovala problémy. Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo chce vést informovanou konverzaci o změně klimatu.

Knihu Not the End of the World od Hannah Ritchie zatím na českém trhu nepořídíte. Dá se koupit například na Amazonu, kde elektronická verze pro Kindle stojí 14,99 dolarů (cca 340 Kč) a papírové vydání přijde na 30 dolarů (cca 670 Kč).