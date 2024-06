Bill Gates chystá vydání svých pamětí. Pikantní detaily o tom, co se dělo v Microsoftu, v nich ale nebudou

O životě a kariéře zakladatele Microsoftu Billa Gatese již bylo vydáno několik knih. Ani v jednom případě se však nejednalo o autobiografii, tedy líčení životního příběhu z vlastního pohledu. To se však změní v příštím roce – Gates na svém osobním blogu v úterý 4. června oznámil, že připravuje knihu „Source Code“ („Zdrojový kód“).

Kniha má vyjít v 4. února 2025 a bude mapovat Gatesovy začátky od dětství až po rozhodnutí opustit vysokou školu a založit s Paulem Allenem Microsoft. Budoucí čtenáři se mohou těšit na čtení o vztazích, lekcích a zkušenostech, které položily základ všemu, co v jeho životě následovalo.

Bill Gates vydává své paměti

Termín plánovaného zahájení prodejů není náhodný – v lednu příštího roku uplyne 50 let od vydání časopisu Popular Electronics, v němž byl představen první osobní počítač Altair 8800, který inspiroval Gatese a Allena k založení Microsoftu.

„Na veřejnosti jsem od svých dvaceti let, ale většina mého života předtím není příliš známá. V průběhu let jsem byl často dotazován na svou výchovu, studium na Harvardu a spoluzaložení firmy. Díky těmto otázkám jsem si uvědomil, že by lidi mohla zajímat moje cesta a faktory, které ji ovlivnily.“ píše Gates v úvodu svého příspěvku.

Web GeekWire, který o přípravě Gatesových memoárů taktéž informoval, poněkud smutně konstatuje, že se v knize patrně nedočkáme vyprávění o Microsoftu nebo nadaci či příběhů hojně medializovaných vzestupů, pádů a mnoha kontroverzích magnátova dospělého života.

Knihu už lze předobjednat

Sám Gates uvádí, že se v knize hodlá svěřit s některými těžšími stránkami svého raného života, včetně toho, že se v dětství cítil jako vyvrhel, jak se coby vzpurný teenager dostal do konfliktu s rodiči, vyrovnával se s náhlou ztrátou blízkého člověka a málem ho vyhodili z vysoké školy. „V knize najdete také příběhy mnoha lidí, kteří ve mě věřili, tlačili mě k růstu a pomohli mi proměnit mé zvláštnosti v silné stránky.“

Z výše uvedeného je zjevné, že kniha nebude pojednávat o Microsoftu a dalších Gatesových obchodních aktivitách. V jejím popisku je doslova uvedeno, že Source Code „není o Microsoftu, Gatesově nadaci ani o budoucnosti technologií“. Má jít zejména o „lidský, osobní příběh o tom, jak se Bill Gates stal tím, kým je dnes: o jeho dětství, jeho raných vášních a snahách.“

Kniha se začne prodávat 4. února, nicméně již nyní ji lze předobjednat v internetových knihkupectvích Penguin Random House, Barnes & Noble či na Amazonu. Papírové vydání stojí 30 amerických dolarů (cca 680 Kč), elektronická verze pak přijde na 16 dolarů (cca 360 Kč).

Zástupce Gatesovy firmy Gates Ventures uvedl, že výtěžek z prodeje knihy bude věnován neziskové organizaci United Way Worldwide coby uznání dlouholeté dobrovolnické činnosti jeho zesnulé matky Mary Gates, která působila jako členka správní rady United Way of King County a United Way International.