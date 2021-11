Bill Gates chce vytvořit pracovní skupinu pro boj s pandemiemi a hrát „bakteriální hry“

Když zakladatel a bývalý ředitel Microsoftu Bill Gates něco předpoví, často se trefí. Stačí se podívat na jeho vystoupení z roku 2015, v jehož rámci varoval před pandemií s tím, že na ni nejsme připraveni. Měl děsivou pravdu. Ještě v září 2021 Gates prohlašoval, že na případnou další pandemii stále nejsme připraveni.

S ohledem na skutečnost, že se jeho předpovědi z roku 2015 dají považovat za neuvěřitelně přesné, je vhodné věnovat pozornost i dalším Gatesovým slovům. Nyní je přesvědčen, že je třeba vyvinout celosvětové úsilí k omezení výskytu případných budoucích pandemií.

Budoucnost pandemické pracovní skupiny

V druhé části rozhovoru pro magazín Policy Exchange s bývalým britským ministrem zdravotnictví Jeremym Huntem Gates uvedl, že k přípravě světa na budoucí pandemie je zapotřebí globálního úsilí, které bude stát několik desítek miliard dolarů.

Gates opět odsoudil nedostatečnou připravenost světa na pandemii koronaviru. „V roce 2015 jsem přednesl přednášku a napsal několik článků s názvem Nejsme připraveni na další pandemii,“ řekl. „A bohužel to byla přesnější předpověď toho, co se stane, než by si kdokoli přál. Ekonomické škody, úmrtí – bylo to naprosto strašné.“

Podle zakladatele Microsoftu jsou k zastavení případné další pandemie nutné projekty zaměřené na zlepšení vakcín, léčby a diagnostických testů. Gates připustil, že vakcíny urazily dlouhou cestu, ale stále se používají hlavně jako opatření k minimalizaci závažných onemocnění – ne k úplnému zamezení přenosu.

Stále je co zlepšovat

Gates dále uvedl, že je třeba najít „nový způsob, jak vyrábět vakcíny“. Kritizoval, že diagnostika nikdy nebyla „rozjetá tak, aby se dosáhlo toho, co předvedla přinejmenším Austrálie a Nový Zéland – že kompetentní řízení může udržet úmrtnost poměrně nízkou“.

Bill Gates doufá, že v příštích pěti letech bude moci napsat knihu, která bude konstatovat, že svět je na pandemie připraven. Počítá s tím, že dostat se do tohoto příznivějšího stavu bude velmi nákladné. Proto hodlá i v následujících letech propagovat poselství o připravenosti.

V rozhovoru uvedl, že pandemická pracovní skupina na úrovni Světové zdravotnické organizace (WHO) by potřebovala „asi miliardu dolarů ročně“ na financování výzkumu a vývoje. Tato globální skupina by mohla částečně připravit svět na budoucí pandemii tím, že by realizovala „bakteriální hry“ („germ games“). Při těchto cvičeních by země reagovaly na hypotetické události, jež by mohly vést k příští epidemii.

Pozor na bioterorismus

Kromě pandemií vyvolaných přirozenou cestou doporučuje počítat i s bioteroristickými útoky. Jedním z příkladů „bakteriální hry“ je podle Gatese reakce zemí na hypotetické vypuštění neštovic bioteroristy na deseti různých letištích. Pokrok v lékařských vědách by měl světu poskytnout nástroje, které by „umožnily výrazně lepší postup“.

Gates je připraven prosazovat svou myšlenku a věří, že ji vlády mnoha zemí světa přijmou s otevřenou náručí. „Myslím, že to padne na úrodnou půdu, protože, víte, přišli jsme o biliony dolarů a miliony životů. A občané očekávají, že jejich vlády nedopustí, aby se to opakovalo.“

„Dobré je, že mnoho z výzkumu a vývoje, který musíme udělat, abychom byli připraveni na příští pandemii, jsou věci jako zlevnění vakcín, velké továrny, vymýcení chřipky, zbavení se běžného nachlazení, vytvoření vakcíny v podobě malé náplasti, kterou si dáte na ruku, věci, které budou neuvěřitelně prospěšné i v letech, kdy tu žádné pandemie nebudou.“ konstatoval Gates.