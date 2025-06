Bill Gates a Linus Torvalds se poprvé setkali. Rivalita šla stranou

O víkendu se na společné večeři setkali dříve velcí rivalové Bill Gates a Linus Torvalds. Spoluzakladatel a dlouholeté šéf Microsoftu a autor Linuxu se u jednoho stolu sešli ještě s Davidem Cutlerem a Markem Russinovichem, který o celém setkání dal vědět veřejnost.

Večeře vlivných programátorů byla jen neformální, neřešil se byznys. Pikantní byla hlavně kvůli tomu, že se Torvalds se s Cutlerem ani Gatesem dosud nesetkal, i když mezi nimi panovala dlouholetá rivalita.

Mark Russinovich, Bill Gates, Linus Torvalds a David Cutler

Cutler do Microsoftu nastoupil v roce 1988 a řídil vývoj Windows NT, na kterém dnes stojí redmondské operační systémy. A desítky let pomlouval Unix. Vedl také vývoj cloudové platformy Azure a podílel se na operačním systému pro Xbox One. A i v pokročilém věku 83 let stále pracuje jako poradce.

Russinovich je technickým ředitelem Azure. Do Microsoftu se dostal před 19 lety, když Steve Ballmer koupil jeho společnosti Sysinternals, která vyvíjela řadu nástrojů pro úpravu a administraci Windows.

Sohou okolností právě za Ballmera byla situace Windows vs. Linux nejvíce vyostřená. Exšéf Microsoftu jej tehdy přirovnával k rakovině. Když jej nahradil Satya Nadella, tak firma začala Linux milovat. Což není jen prázdné gesto. Microsoft přispívá do kódu Linuxu, otevřel řadu svých technologií a aplikací, Linux může běžet na jeho cloudu a díky vrstvě WSL je možné spouštět linuxové aplikace přímo ve Windows 10 a 11.