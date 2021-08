Bill a Melinda Gatesovi se rozvedli. Nadaci budou řídit společně – zatím jen na zkoušku

Téměř přesně čtvrt roku po podání žádosti bylo v pondělí rozvedeno manželství Billa Gatese a Melindy Gates. Ze soudních záznamů vyplývá, že si bývalá manželka nezmění jméno a ani jeden z manželů nenárokuje výživné. V tuto chvíli není jasné, jak přesně bude obrovský majetek Gatesových rozdělen.

Z právního hlediska spadalo manželství pod jurisdikci státu Washington, který uznává společné jmění manželů. To by v praxi znamenalo, že veškerý majetek nashromážděný během manželství musí být v případě rozvodu rozdělen rovným dílem. Rozdělení majetku Gatesových však probíhá podle smlouvy o rozchodu, jejíž podrobnosti nejsou známy.

Hořký konec slavného páru

Bill Gates a Melinda Ann French se seznámili v roce 1987 ve společnosti Microsoft, kterou Gates založil a dlouhá léta řídil. O sedm let později následovala svatba, takže manželství trvalo relativně dlouhých 27 let. Konec však je, jak to v takových případech bývá, hořký. „Už nevěříme, že bychom mohli v další fázi našeho života růst společně jako pár,“ uvedli Gatesovi v žádosti o rozvod.

Podle Bloomberg Billionaires Index činilo v okamžiku rozvodu Gatesovo čisté jmění přibližně 152 miliard dolarů (cca 3,2 bilionů korun). Pokud by se majetek dělil rovným dílem, měl by každý z manželů dostat přibližně 76 miliard dolarů. Bill Gates by se tak v žebříčku propadl ze čtvrtého až na třinácté místo.

V týdnech následujících po oznámení rozvodu čelil Gates obviněním z pochybného chování na pracovišti, ke kterému mělo docházet během prvních let jeho působení v Microsoftu. Gatesův mluvčí v komentáři pro New York Times označil mnohá z těchto obvinění za „nepravdy“ a tyto zprávy se dosud nepodařilo nezávisle potvrdit.

Co bude s nadací?

Když manželé oznámili svůj rozvod, uvedli, že budou nadále společně řídit svou charitativní organizaci Nadace Billa a Melindy Gatesových, která měla na konci roku 2020 nadační jmění ve výši zhruba 50 miliard dolarů. V červenci však nadace uvedla, že v plánu je dvouleté zkušební období, aby Gatesovi zjistili, zda dokážou v tomto směru nadále efektivně spolupracovat.

V případě, že by to neklapalo, bude muset ustoupit Melinda: „Pokud se po dvou letech některý z nich rozhodne, že nedokážou pokračovat ve spolupráci jako spolupředsedové, pak French Gates odstoupí z funkce spolupředsedkyně a správkyně,“ uvedl generální ředitel Mark Suzman.

Pokud by se tak stalo, Bill Gates by si ponechal kontrolu a v podstatě by Melindu z nadace vyplatil, řekl Suzman. Melinda Gates by dostala „osobní zdroje“ pro svou vlastní filantropickou činnost, které by byly „zcela oddělené od nadačního jmění“.