Biblická potopa Česka! Co se stane, když nás zatopí oceán

Co se stalo? Klikněte na šipku.

Začalo pršet. Nebyla to však ledajaká přeháňka. Když se Češi druhý den ráno probudili, hřenskými soutěskami se skrze kaňon Labe valila do republiky povodňová vlna.

Tady vidíte počáteční stav, jak jej známe dodnes. Pro přehlednost do mapy nevkládám žádné další rušivé prvky. Jen základní terén a města nad 25 000 obyvatel.

Dopoledne po záhadném dešti stoupla hladina světových oceánů už o 150 metrů. V korytu Labe při ústí do Německa vzniká jezero s hloubkou okolo 20 metrů a na jihovýchodním okraji země se do okolí začínají pomalu rozlévat také vody Moravy. Slováci evakuují Bratislavu.

Zatímco uzavřené České jezero nadále napájí vodou jen úzký Hřenský průliv, který by byl za jiných okolností stejnou turistickou senzací jako turecký Bospor, Moravské a Slezské jezero již tvoří mělkou integrální součást Atlantického a nového Středozemního oceánu plnou ostrovů, souostroví a hlubokých krasových zátočin.

Pojďme to trošku zrychlit. Namísto dalších padesáti metrů přidám rovnou sto. Světový oceán tedy nyní sahá o celých 350 metrů výše. České jezero s hloubkou okolo 200 metrů sahá od Krušných hor po Orlické hory. Praha přestává existovat a zajímavé jezero se začíná formovat také v údolí Plzně.

Téměř všechna krajská města jsou pod vodou. Jako poslední vodnímu živlu odolává Jihlava, která se právem stává novým hlavním městem toho, co ještě před pár desítkami hodin bývalo Českou republikou.

Tak se to nakonec přece jen podařilo! Zvýšili jsme hladinu o dalších sto metrů a naše tři rostoucí jezera se konečně propojila. Vodní systém Dunaj-Labe-Odra nyní na území Česka tvoří docela zajímavé těleso.

V dalších kapitolách se dozvíte, jak jsem potopu vlastně vytvořil a co jsem k tomu všechno potřeboval.

Tak fajn, pojďme tedy udělat radost Kevinu Costnerovi a stvořit pro něj opravdový český Vodní svět. Zvýšíme hladinu oceánů o celý kilometr! Česko zmizí. Zůstane po něm jen pár malých souostroví, které dlouhodobě uživí snad desítky nebo stovky lidí, jejichž základní způsob života se pravděpodobně vrátí zpět do středověku...

Co je to kartografická projekce, se dočtete v další kapitole.

Než se vrhneme dál, musíme si ještě oprášit znalosti středoškolského zeměpisu a alespoň v naprostém základu si vyjasnit, co je to kartografická projekce , protože se napříč dostupnými daty často liší a nemohli bychom nad sebou snadno zobrazit třeba satelitní snímek NASA s projekcí WGS 84 a české souřadnice výše, které používají odlišnou tuzemskou projekci.

Výškový model může mít různou podobu a už jste se s ním setkali, pokud jste v životě otevřeli jakoukoliv turistickou mapu. Mohly by to být třeba vrstevnice – izolinie, které spojují místa se stejnou nadmořskou výškou.

Celou dnešní simulaci jsem provedl pomocí licenčně svobodných a zdarma dostupných geografických dat a v open-source softwaru pro GIS a kartografii . V dalších kapitolách se podrobněji podíváme, jak se s takovými daty pracuje, co je to digitální výškový model nebo třeba kartografická projekce.

V další kapitole se podíváme, co je to rastrový výškový model. Jeden takový od NASA totiž použijeme k samotnému výpočtu potopy,

V případě nedávno zveřejněných dat ČÚZK se jedná o jednu z variant S-JTSK s označením S-JTSK / Krovak East North , která má univerzální kód EPSG 5514 . V geografickém softwaru pak stačí pro konkrétní vrstvu (nebo celý projekt) nastavit právě tento způsob zobrazení a souřadnicový systém, načež se vše zobrazí tak, jak má. Pokud bychom totiž data zobrazili v často výchozí projekci WGS 84 (GPS, Google, NASA, USA, svět...), data od ČÚZK by byla přinejmenším zdeformovaná.

Projekcí je celá řada a z historických důvodů se uplatňuje i hromada těch lokálních, kdy si jednotlivé země začaly budovat svoje úřední mapová díla. V posledních desetiletích se nicméně stále více prosazuje dostatečně univerzální projekce a její souřadnicový systém WGS 84 , který používají jak satelitní navigační systémy (GPS a další), tak NASA, Google a další. Je to takový mapový Unicode.

Zatímco tradiční mapu zobrazujeme na rovině, zeměkoule je všemožně zprohýbaný útvar, který kouli připomíná jen z dálky. Když tedy chceme obraz z takového zakulaceného šišoidu převést na dokonalou rovinu (kterou je třeba váš monitor), musíme jej do této roviny promítnout, což sebou nese určité deformace. Něco se roztáhne, něco se pokřiví atp.

Rastrový výškový model

Ačkoliv můžeme výšková data vyčíst z vektorové vrstvy souřadnic od ČÚZK, v praxi se dnes používají spíše rastrové výškové modely, se kterými dokážou analytické funkce počítat mnohem rychleji, jejich princip fungování je totiž vlastně velmi jednoduchý.

GeoTIFF

Stručně řečeno, výškovým modelem je v tomto případě obrázek zpravidla v odstínech šedi, kdy každému odstínu odpovídá nějaká konkrétní nadmořská výška.



Rastrový výškový model. Každému odstínu odpovídá konkrétní nadmořská výška.

Čím vyšší rozpětí odstínů, tím i větší výšková přesnost, přičemž v praxi se používá rastrový formát TIFF s různou barevnou hloubkou (8bit, 16bit, 32bit), bez ztrátové komprese, která by tato data znehodnotila, a zároveň s možností uložit k obrazovým datům i kartografické informace. Takovému geografickému TIFFu pak říkáme GeoTIFF a vedle SHP je to další standardní formát kartografů a gisařů – tentokrát pro rastrová data.

Americké satelitní výškové modely

Fajn, kde ale takové rastrové modely získat a ideálně zdarma? Opět poděkujme USA a skvělé webové aplikaci USGS EarthExplorer, ve které si polygonem, podle přesných souřadnic nebo i stáří vyberete libovolné místo na světě a vyhledávač zobrazí všechna volně dostupná mapová díla, která si můžete stáhnout (ve formě dlaždic zahrnujících určitou výseč planety).



Vybral jsem území, které mě zajímá a EarthExplorer mi dohledal dostupné a bezplatné výškové modely ve formě jednotlivých dlaždic ve formátu GeoTIFF

Najdete zde i hromadu rastrových výškových modelů a to s globálním pokrytím, přičemž k těm nejlepším (uvážíme-li, že jsou zdarma), patří několikrát aktualizovaný americký model SRTM a americko-japonský ASTER GLOBAL DEM, který vznikl satelitním radarovým snímkováním celé planety. Oba jsou k dispozici v projekci WGS 84.

Vertikální a horizontální rozlišení těchto modelů se pohybuje v řádu desítek metrů, což by mělo naši celorepublikové simulaci bohatě stačit. Ale pozor, je třeba mít na paměti, že podobné základní modely zpravidla nemají odečtenou vegetaci a budovy. Radarový paprsek se jednoduše odrazil od první překážky, ať už to byla skutečná země, nebo koruny stromů. Proto se může přesnost lišit právě podle aktuálního povrchu.

Nejprve složíme výškový model Česka a okolí

Stáhl jsem všechny potřebné dlaždice výškového modelu (vyzkoušel jsem jak ASTER GDEM, tak SRTM v nejnovější verzi) a v QGIS je vyskládal vedle sebe pod vektorovou vrstvu s hranicí Česka. Zatímco vektory mám v české projekci, výškový model je v univerzálním WGS 84.

Jako výchozí systém tedy nastavím český S-JTSK (EPSG 5514, viz pravý spodní okraj okna). Česko bude opět vypadat tak, jak jej známe a dlaždice výškového modelu za mě QGIS korektně pootočí, aby vše odpovídalo.



Načtené dlaždice výškového modelu SRTM a vektor českých hranic pro kontrolu

V dalším kroku složím dílčí dlaždice do jednoho obrovského rastru (Rastr → Různé → Sloučit), aby se mi s ním lépe pracovalo. Nutno podotknout, že výsledkem může být při těchto rozměrech TIFF o velikosti i několika set MB.

Teď výškový model obarvíme

Pro lepší představu o nadmořské výšce bych ještě mohl změnit paletu barev. Na původní šedý rozsah mohu namapovat v podstatě cokoliv. Vytvořil jsem tedy přirozený přechod od zelené přes žlutou po hnědou, který známe ze školních atlasů.



Konečně to vypadá jako naše rodná hrouda

Model má pro naše účely skvělou přesnost

Ačkoliv se nyní výškový model jeví jako prachsprostý obrázek, každý odstín barvy skutečně odpovídá konkrétní nadmořské výšce. Když zvolím identifikační kurzor a klepnu kamkoliv na mapu, v panelu s metadaty mohu odečíst metry nad mořem.



S identifikačním kurzorem mohu klepnout kamkoliv do rastru. Z odstínu šedi se spočítá nadmořská výška. V případě vrcholu Sněžky to činí pouhých 5 metrů, což je skvělý výsledek!

Jakmile mám k dispozici výškový model, mohu s jeho daty provádět libovolné analýzy. QGIS by z něj mohl například vypočítat vektorové izolinie – vrstevnice. Ty už ale máme díky datům ČÚZK.

Nebo bych mohl vytvářet výškové profily. QGIS lze rozšířit o stovky doplňků a jedním z nich je Profile Tool, který jej zpracuje, aniž bych musel používat složitější analytickou funkci pro podobný výpočet.



QGIS nabízí rozšíření o stovky pluginů. Jeden z nich umí vytvářet výškové profily

Tisíce analýz pomocí otevřených dat a svobodného softwaru GIS

K čemu ještě využít výškový model? Třeba k analýze sklonů svahů. Kdybych tento údaj převedl na vektory komunikací, mohu si třeba vyrobit cyklistickou mapu se znázorněním úseků cest, které jsou příliš prudké pro moji fyzičku. Zatímco výškový model dodá NASA, vektory komunikací ČÚZK.

Podobná data by ocenili také vinaři, které budou zajímat jižní svahy, no a pokud plánujete nákup chalupy kdesi v horách, s výškovým modelem můžete spočítat i to, jestli náhodou nebude nemovitost celé léto ve stínu okolních hřebenů.

Toto všechno a tisíce dalších scénářů umožňují analytické geografické nástroje jako QGIS, GRASS, GDAL a otevřená data. Raději to ještě jednou připomenu: vše, o čemu tu byla doposud řeč, je zdarma a pod svobodnou licencí, která nejen že umožňuje tvorbu odvozených děl, ale i komerčních.

Ještě přidáme pár vektorů a spustíme potopu

Analogicky jako vektor hranic Česka můžeme nad výškový model nahrát další vektorové vrstvy od ČÚZK a v QGIS se pomalu začne objevovat topografická mapa.



Stavíme krok za krokem. Každou mapu nakonec tvoří její kartografický jazyk – symboly, barvy atp. Zatímco Mapy.cz používají tradiční český jazyk, Google spíše americký styl. Základní jazyk QGIS je slabší, ale jako demonstrace to stačí.

Tak, už víme, jak pracovat v QGIS s vektory i rastry. V poslední kapitole si tedy konečně vyzkoušíme jednu ze stovek analytických funkcí, která vytvoří potopu.