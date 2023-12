Bezplatný Microsoft Copilot dostane vychytávky z placeného ChatGPT Plus

Microsoft Copilot už není pevně svázaný s prohlížečem Edge a dostane podstatná vylepšení v podobě funkcí, ke kterým se dosud dostali jen předplatitelé kompletního ChatGPT Plus.



copilot.microsoft.com nepotřebuje Edge a slouží zdarma všem i v Chromu nebo na Macu

Microsoft se pochlubil, že v rámci oslav ročních narozenin dostane Copilot například pokročilejší model GPT-4 Turbo, schopnost analyzovat a řešit problémy pomocí code interpreteru, a lépe propojí generované výsledky s jejich upřesněním pomocí vyhledávače Bing.

Vylepší se generování obrázků, které sice stále tvoří DALL-E 3, ale jde o jeho aktualizovaný model poskytující více detailů. To by mělo již být k dispozici, stále ale platí, že bezplatný copilot generuje jen čtvercové obrázky. Širokoúhlé jsou stále vyhrazené placenému ChatGPT Plus.

V následujících týdnech přibude podpora pro GPT-4 Turbo, které umí zpracovávat větší objem informací a dokáže zpracovat i uživatelem nahraný soubor. Protože Copilot neříká, jakou konkrétní verzi GPT zrovna používá, nejspíš sám podle kontextu dotazu rozhodne, zda bude stačit méně náročné GPT-3.5 nebo má spustit plnou sílu GPT-4 Turbo. Sami můžete Copilot pošťouchnout směrem k požadované verzi GPT, volbou stylu konverzace. Výchozí vyvážený styl odpovídá GPT-3.5, kreativní a přesný styl pak častěji volí GPT-4. Dá se tak čekat, že přesný styl více využije v budoucnu GPT-4 Turbo



Volbu verze GPT můžete lehce ovlivnit volbou stylu konverzace

V rámci dotazů si Copilot dokáže nově sáhnout do vyhledávání obrázků a doplnit si detaily k dotazu. Nedohledá si tak jen textové informace, ale na obrázku nepozná jen základní popis objektů ve scéně, ale díky webovému dohledání obrázku pochopí i co přesně na obrázku je a jaký je kontext.



Na dotaz "co je na obrázku" dokáže Copilot poznat nejen, že je to startující raketa, ale díky Bingu i o jakou konkrétní raketu jde

Velkou pomoc v analýze problémů pak poskytne začlenění Code interpreteru do generování výsledků dotazů. OpenAI už ustoupila z používání termínu Code interpreter, protože to může evokovat nějakou službu pro programátory, ale Microsoft to pro Copilot zatím používá. Code interpreter totiž neanalyzuje váš zdroják programu, ale dokáže si na základě běžného dotazu vygenerovat svůj vlastní kód v Pythonu, spustit jej v uzavřeném kontejneru, sám jej odladit a použít vygenerovaný výsledek ve výsledné odpovědi. Díky tomu dokáže Copilot například řešit reálné matematické úlohy, které opravdu vypočítá a nenapíše jen nepravděpodobnější posloupnost slov.

Další vylepšení na vás budou čekat v prohlížeči Edge, který díky Copilotu dokáže shrnout obsah přehrávaného videa třeba na YouTube:

Microsoft pro jednotlivé nové funkce neudává přesný termín zprovoznění. Používá obraty jako v nejbližších týdnech, již se testuje v úzkém okruhu uživatelů, případně velmi neadresné brzy. Podstatné tak je, že tu vedle placeného ChatGPT Plus najdete dalšího schopného pomocníka zcela zdarma.