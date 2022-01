Bezplatný Gmail na vlastní doméně definitivně končí. Google uživatele převede na placené tarify

Letos to bude deset let, co skončila bezplatná služba Google Apps. Firma umožnila vytvořit si plnohodnotný googlovský účet na vlastní internetové doméně. Kdo tuto službu využíval z dřívějška, mohl si ji ponechat. Jen nešla nově zaregistrovat. Za pár měsíců ale Google zruší i původní bezplatnou nabídku.

E-mailem postupně kontaktuje ty, kteří využívají tzv. G Suite legacy free edition. Ve zprávě píše, že službu ukončí 1. května 2022. Uživatelé budou moci jednoduše přejít na placenou verzi Google Workspace, kterou si mohou vyzkoušet na dva měsíce zdarma.

Workspace cílí především na firmy, nikoliv na běžné uživatele, kteří by chtěli „Gmail s vlastní doménou“. V nabídce jsou tři základní tarify. Business Starter za 5,20 € (127 Kč) měsíčně nabízí 30GB úložiště pro Disk a poštu. Tarif Business Standard za 10,40 € (254 Kč) má 2TB úložiště a možnost potlačit hluk a nahrávat hovory Meet. Business Plus za 15,60 € (379 Kč) má 5 TB cloudového prostoru.

Částky se pak násobí počtem uživatelům. G Suite legacy free edition přitom dovoloval vytvořit až 10 uživatelských účtů zdarma.

Google poskytuje bezplatné tarify Workspace i nadále, ale jen pro školy a neziskové organizace. Kdo používal dřívější bezplatné Google Apps a chce mít poštovní server s vlastní doménou zdarma, může zkusit Email Profi od Seznamu. Jestli znáte i jinou podobnou službu, neváhejte se podělit v diskuzi. (Alternativou samozřejmě může být i vlastní server na domácím počítači či NASu.)

via 9to5google