Bezplatný Copilot se učí spolupracovat s mobilem. Zatím pomocí AI pošlete zprávu, další funkce budou následovat

Mezi pluginy v Edge Copilot můžete nově najít položku Telefon. Podle popisku toho neumí moc. Komunikuje pouze s telefony s Androidem a pracuje jen s textovými zprávami a kontakty. Zatím. Ke správnému fungování musíte mít telefon a operační systém spárovaný pomocí aplikace „propojení s telefonem“.



Pluginy můžete mít zapnuté nanejvýš tři. Pokud necháte zapnuté vyhledávání a přidáte propojení s telefonem zbyde už jen jeden slot. Nabídka pluginů v Copilot není velká a třetí použitelný je leda Suno.

První pokus nevyšel

K aktivaci pluginu nesmíte mít v chatu rozepsané žádné vlákno. V pravém horním rohu pod ikonou pluginů na poslední položce můžete aktivovat plugin Telefon.



Plugin Telefon hledejte zde.

Na co vás ale Copilot neupozorní, je nutnost spárování počítače a telefonu. Mít na obou zařízeních Copilota (na počítači v prohlížeči Edge, v telefonu jako aplikaci) přihlášeného ke stejnému účtu nestačí. Tedy upozorní, ale až po přepnutí z módu vyvážený do módu přesný. Pak už nutnost spárování uvedl.



Ihned po aktivaci pluginu jsem zkusil prompt k odeslání zprávy na svoje číslo. Copilot zahlásil chybu, ale na první pohled neřekl co dál. Při psaní článku jsem si všiml, že dole správně vypsal odkaz na stažení aplikace k spárování.



Copilot na začátku své existence podporoval některé funkce jen v jednom ze tří módů. Zkusil jsem ten samý prompt v módu přesný. Výsledkem byla také chyba, ale přidal popis, co se stalo a jak problém řešit, včetně funkčního odkazu v textu. To už přehlédnout nešlo.

Párování zařízení a načítání kontaktů

Ke správnému fungování potřebujeme aplikace Propojit s telefonem v počítači a Propojit s Windows v telefonu. Postupy jsou dobře popsané v aplikacích samotných. Zkusil jsem oba způsoby párování, jak manuálním zadáním kódu, tak QR kódem. U první varianty trvalo zpracování déle, jinak párování proběhlo bez problémů.

Po spárování už nebyl problém načítat z telefonu kontakty. Stačí vhodným promptem o kontakt zažádat. Zadávání hlasem mi tentokrát moc nefunguje. S českými jmény mělo zadávání hlasem v Copilot vždy trochu problém, a tady kde jsem jména používal v každé instrukci to bylo znát o to víc, takže hezky postaru – na klávesnici. Vhodné je do promptu uvést i jaký kontakt chcete, jestli mail, nebo jaké telefonní číslo. Jinak je velká šance že vám napíše jen první telefonní číslo u kontaktu uložené.

Odesíláme zprávy

Zprávu můžete buď napsat sami, nadiktovat, anebo si ji nechat vygenerovat. Zkusíme tedy zadat hlasem a generování. Instrukce je občas lepší rozložit do vícero kroků. Modely tak lépe instrukce „chápou“. V prvním kroku si nechám navrhnout text zprávy, v dalším mohu text upravit a v posledním zažádám o odeslání.



Jedno z kouzel jazykových modelů je i překlad mezi styly češtiny. Z mého zadání hlasem hovorovou pražštinou to navrhlo slušnou a stručnou zprávu ve spisovné češtině.



Další krok bylo přidání podpisu, protože Copilot nemá žádnou formu paměti jako třeba ChatGPT, a poslední krok požádání o odeslání se jménem kontaktu.

Načítání zpráv zatím nefunguje. I když se mi zprávy zobrazují přes aplikaci link device i v počítači, Copilot do nich nevidí (ač to v popisek pluginu tvrdí). Otázka, jestli je to opravdu chyba na straně Copilota, nebo nezmíněná ochrana uživatelů v rámci ochrany dat v EU. Oboje by se mělo ale časem vyřešit. Zatím nás evropské regulace o žádnou funkci nepřipravily, jen na náš trh dorazily s několikaměsíčním zpožděním.

Modely rády ignorují „NE“

Během testování jsem narazil na bug. Před odesláním se vás Copilot zeptá, jestli chcete nebo nechcete zprávu odeslat. Upozornění sice nevypadá jako standartní komunikace modelu, ale propisuje se do něj jako text. A tady udělal Microsoft obrovskou chybu.

Při zrušení odeslání totiž model dostane instrukci neodesílat, ale ve většině případů ji ignoruje a zprávu pošle. Správně by měla být instrukce podaná bez záporu, tedy například „zrušit odeslání“. Když chcete, aby zprávu neodeslal, neklikejte tedy na tlačítka, ale napište mu instrukci ručně bez použití záporů.

Co nás čeká?

Aplikace sloužící k spárování telefonu a počítače umí pracovat i s fotografiemi. V blízké době očekávám implementaci této funkce i do Copilota. Copilot umí pracovat s generátorem obrázků Dall-e i počítačovým viděním a zvládá také inpainting – generování/mazání objektů pouze v označené části obrázku.

Tak snad brzy bude možnost načíst fotografie k editování pouhým hlasovým povelem. Třeba ať načte fotky z námi definovaného časového období, na kterých je tahle scéna nebo takhle oblečení lidé.