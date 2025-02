Bezpečný český čip se blíží masové produkci. Z Tchaj-wanu dorazila poslední várka vzorků

Pražská společnost Tropic Square se výrazně přiblížila masové výrobě svého několik let vyvíjeného bezpečnostního čipu. Do Prahy před čtrnácti dny dorazily vzorky z Tchaj-wanu, které startup spadající pod skupinu SatoshiLabs začal poskytovat potenciálním zákazníkům k testování. „Jsou to vzorky připravené pro finální produkci, určeny jsou zákazníkům pro ověření funkčnosti,“ řekl e15 Jan Pleskač, spoluzakladatel a technický ředitel Tropic Square.

Startup navrhuje malý čip označovaný jako Secure Element. Ten lze integrovat do elektronických zařízeních různého druhu pro bezpečnostní funkce. Podobné čipy vyvíjí a vyrábí například velké evropské společnosti jako STMicroelectronics nebo Infineon. Ty ale mají své modely uzavřené a zákazníkům o nich neposkytují všechny informace. Česká alternativa označená jako Tropic01 má být otevřená, podobně jako software s volně dostupným zdrojovým kódem. To podle představ firmy vytvoří transparentnější a bezpečnější produkt.

Startup Tropic Square vznikl pod skupinou SatoshiLabs, kam mimo jiné spadá Trezor, výrobce velmi rozšířených peněženek pro kryptoměny. V Trezoru tehdy nebyli spokojení s bezpečnostním čipem od externího dodavatele, protože neposkytoval všechny informace a pozdě reagoval na nahlášené chyby. V SatoshiLabs se tedy rozhodli pro vývoj vlastního produktu. Kapitálem ve výši sto milionů přispěla švýcarská investiční společnost Auzera.