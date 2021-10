Bezpečnostní klíč YubiKey Bio obsahuje čtečku otisků. Ochrání online účty i aplikace

Rok od představení klíče YubiKey Bio jej společnost Yubico konečně začala prodávat. Jde o první bezpečnostní token s biometrickou ochranou, v tomto případě čtečkou otisků. Ta doplní klasický PIN, který se jinak s klíči používá.

YubiKey Bio je dispozici s klasickým velkým konektorem USB-A i oboustranným USB-C. Má certifikace FIDO2/WebAuthn a FIDO U2F, takže může sloužit jako náhrada hesla i další autorizační faktor u spousty služeb. Podporují jej Microsoft, Google, Facebook, Twitter, Dropbox, ale též správci hesel jako 1Password či Dashlane. Bohužel chybí certifikace FIPS 140-2, která je obvykle nutná pro služby eGovernmentu (i toho českého).

Na rozdíl od jiných řad YubiKey nakonec neumí ukládat klíče OpenPGP nebo generovat jednorázové kódy (OTP), to by ale pro většinu uživatelů nemělo být překážkou. Bio funguje ve Windows, macOS, Linuxu i Chrome OS. Vyžaduje také prohlížeč s podporou WebAuthn, to dnes ale zvládnou všechny moderní verze Chromu, Edge, Firefoxu i Safari.

Standardní YubiKey Bio stojí 80 eur, verze s konektorem USB-C je za 85 eur. Po přičtení DPH a převodu to vychází na přibližně 2500 Kč, resp. 2600 Kč. Pokud chcete levnější alternativu bez čtečky, v českých e-shopech se za šest stovek prodává GoTrust Idem Key s podporou FIPS 140-2 a také technologií NFC. CZ.NIC navíc tyto klíče pořád ještě rozdává zdarma.