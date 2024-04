Bezkontaktní přenos elektřiny za 150 korun. Utáhne lampičku, motor, barevný displej i Raspberry Pi 4

Každý elektrický zubní kartáček používá indukční nabíjení a bezkontaktnímu přenosu elektřiny dnes stejně tak rozumí kdejaký mobil vyšší kategorie.

Dentální hygienou, telefony nebo třeba bezdrátovými sluchátky to ale rozhodně nekončí, wireless charging je totiž poměrně široká, a hlavně univerzální technologie, jejíž základní principy elektromagnetické indukce sahají hluboko do 19. století.

Postavíme bezkontaktně napájenou lampičku, ventilátor, Arduino s 2,8" barevným LCD a dokonce i Raspberry Pi 4 s grafickým desktopem:

Obsah videa:

00:00 Kombo indukčního vysílače/přijímače z AliExpressu

Kombo indukčního vysílače/přijímače z AliExpressu 02:36 První ukázka: Lampička z LED žížal

První ukázka: Lampička z LED žížal 05:56 Druhá ukázka: DC motor s vrtulkou

Druhá ukázka: DC motor s vrtulkou 07:28 Třetí ukázka: Wi-Fi deska s 2,8" barevným LCD

Třetí ukázka: Wi-Fi deska s 2,8" barevným LCD 10:48 Čtvrtá ukázka: Raspberry Pi 4, grafický desktop a Krteček

Sny Nikoly Tesly z AliExpressu

Je vlastně s podivem, že to nakonec trvalo inženýrům tak dlouho a indukce, která se jinak v elektrotechnice používá doslova na každém kroku, se prosadila k přenosu elektřiny na krátkou vzdálenost teprve až v posledních dekádách.



Experimentální lampička s indukčním napájením z roku 1910

Sny inovátorů z éry Nikoly Tesly a dalších se tak přinejmenším částečně staly realitou a západní výrobce, kteří se na tuto oblast specializují – třeba evropské ST –, postupně doplnila také laciná a noname Čína.

Už to není žádný luxus, takže není divu, že i takový AliExpress doslova překypuje nezměrným množstvím hotových (a často pochybných) prototypovacích modulů pro domácí kutily.



Experimentální lampička s indukčním napájením z roku 2024

To jsem si samozřejmě nemohl nechat ujít, a tak v košíku skončilo pravděpodobně nejtypičtější čínské duo destičky indukčního vysílače a přijímače s připájenými cívkami. Moduly jsou k dispozici v různých wattážích, přičemž já nakonec sáhnul po této „5V/2A“ variantě.

Těžko říci, co mi nakonec skutečně dorazilo – dokumentace podobných elektrocetek se totiž zpravidla limitně blíží nule –, nicméně nějaký ten ampér to při napětí 5 V skutečně přenese, a tak si to dnes ukážeme v akci.

12V vysílač a 5V přijímač za 155 korun

Balení vysílače a přijímače s cívkami mě přišlo na 155 korun, a proto jsem koupil rovnou dva kusy, ať je více legrace. Za necelé dva týdny už na mě ve schránce čekala typická bublinková obálka.



Duo destiček indukčního 12V vysílače a 5V přijímače

Destičky se chovají jako blbuvzdorný bezkontaktní prodlužovací kabel. Pokud připojíte vysílač k 12 V stejnosměrnému zdroji a nad jeho cívku přiblížíte cívku přijímače, na výstupu naměříte multimetrem regulovaných 5,2 V.

Pro vysílač jsem si navrhl jednoducho ukrabičku. Najdete ji na Printables

Zařízení sice bude fungovat i při slabším napájení vysílače (výrobce udává rozsah 5-12 V) a červená LED přijímače se na volnoběh a bez další zátěže rozsvítí dokonce už od napětí 3,2 V, pokud ale chcete živit opravdu nějaký rozumný spotřebič, který si řekne o desítky a stovky miliampérů při stabilním napětí, rozhodně sáhněte po 12V zdroji, jinak se s brownouty potážete.



Jednoduchá krabička pro nezakrytované testování vysílače