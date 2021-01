Bezdrátová sluchátka k počítači: Otestovali jsme 8 herních headsetů

Sluchátka bez drátu jsou u počítače periferií, kde bezdrátovou vlastnost oceníte snad ještě víc než u myši. Není nic horšího než zasekávající se kabel, který vám škube hlavou. Díky dlouhé výdrži už nemusí být problém ani časté nabíjení. V rámci testu jsme vyzkoušeli 8 různých bezdrátových headsetů. Říká se jim sice „herní“, ale poslouží i jako běžná sluchátka k počítači na poslech hudby a komunikaci na videochatu.

Čím se budou lišit herní sluchátka od těch neherních? V cenové skupině do tisícovky maximálně použitými barvičkami a případným podsvícením. Zvuk bude stále podprůměrný a příliš si neužijete hraní či sledování filmů a už vůbec ne poslech hudby. Rozdíly ve zvuku se začínají objevovat až ve vyšších cenových kategoriích, kde výrobci ladí sluchátka do výraznější V charakteristiky, která znamená větší basy i výšky. Ve hrách (a stejně tak ve filmech) to přináší hlavně hutnější a silnější efekty, hráči navíc ocení zřetelnější ruchy, jako jsou kroky. Zároveň se tady začínají objevovat pokročilé aplikace pro správu sluchátek, kde kromě ekvalizéru najdeme i několik profilů či nastavení již zmíněného podsvícení.

Herní sluchátka ale musí splňovat ještě jedno důležité kritérium – maximálně pohodlné nošení pro několikahodinové hraní v kuse. O to se postará jak ergonomie konstrukce, tak použité výstelky náušníků a hlavového oblouku. My jsme ale zařadili vlastnost, která k pohodlnému nošení rovněž výrazně přispěje – bezdrátový přenos.