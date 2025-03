Bezdrátová myš, která se nikdy nevybije. Logitech pro ni vyrobil levnější podložku Powerplay 2

Už to bude osm let, co Logitech uvedl systém Powerplay pro napájení bezdrátových myší. Pomocí speciální podložky, přijímače ve tvaru mince a magnetické rezonance vyřešil odvěký problém, jak myším ušmiknout ocas, ale zbavit se nutného stacionárního nabíjení, připojování kabelu nebo výměny baterek. Jeho podložka totiž zvládá dodávat energii i při pohybu.

Teď firma začala na svém webu prodávat Powerplay 2 za 2699 Kč. V českých obchodech zatím není skladem, ale Alza už alespoň přijímá předobjednávky.

Nová podložka je o 750 Kč levnější, zhruba o milimetr tenčí a má o 15 % větší aktivní plochu, byť rozměry 344 × 284 mm zůstaly stejné. Vypadá to na více výhod za méně peněz, ale švýcarský výrobce také škrtal.

Podložka přišla o RGB nasvícení a řídicí modul již neslouží jako přijímač Lightspeed. Myš tak musí využít svůj vlastní, tudíž systém zabere dva USB porty. Původní Powerplay měl odpojitelný kabel s koncovkou microUSB, novinka už jej má napevno. Především ale dříve dostali hráči na výběr dvě položky. Tvrdou a měkkou textilní. Ten je k dispozici jen ta druhá.

Změnila se také mince a není kompatibilní s původní podložkou. Což ale nevadí, protože je součástí balení. Zůstala však kompatibilita se všemi dřívějšími myšmi. Powerplay bude fungovat s 11 modely, do kterých lze mince vložit: G309, G502 X Plus, G502 X Lightspeed, G502, G703, G903, Pro X Superlight 2, Pro X Superlight 2 DEX, Pro X Superlight, Pro 2 Lightspeed a Pro Wireless.

Za nákup, který na Alze uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.