Bezdrátová klávesnice Logitech K950 je tenká, tichá a vydrží až tři roky

Švýcarská společnost dnes představila novou klávesnici pro náročnější uživatele. S plným názvem Signature Slim K950 Wireless Keyboard bude dostupná samostatně, případně bude i v sadě Signature Slim Combo včetně myši Logitech M750. Ta se zatím prodává jen v Asii, ale podle všeho vypadá jako již u nás dlouho dostupná tichá myška M650.

Tahákem je každopádně klávesnice. U ní Logitech slibuje tichý chod a nízký zdvih s charakteristickým chováním jako na noteboocích. Skrz Bluetooth 5.1 či dongle Logi Bolt se připojí až ke třem zařízením současně.

Designem i funkcemi připomíná oblíbenou MX Keys (S). Má i stejný neduh v podobě minimální mezery mezi horními dvěma řádky a neodsazením Fx kláves od sebe. Liší se však v tom, že MX Keys má podsvícení, zatímco M950 nikoliv. Vyšší řada má kvůli tomu také integrovaný akumulátor a konektor USB-C pro nabíjení či obecně připojení k počítači.

Logitech M950 se připojuje jen bezdrátově a místo nevyměnitelného akumulátoru se napájí dvěma AAA baterkami. Protože chybí podsvícení, výrobce slibuje opravdu dlouhou výdrž. Ta má dosahovat až tří let. Logitech bohužel neuvádí, jakým způsobem to měřil. Je to ostatně rozšířený nešvar a nějaká standardizovaná metrika by se při poměřování klávesnic hodila.

Cenovka je velmi sebevědomá. Logitech M950 v USA stojí 80 dolarů, vyšší model MX Keys S je za 110 dolarů. Dostupnost v Česku zatím neznáme, ale Alza už v e-shopu eviduje americkou verzi bez českých popisků za 2299 Kč. MX Keys S je tuzemských obchodech od 2800 Kč, ale tu a tam se objeví v akci za o tři a více stovek levněji.

Klávesnice se prodává v bílé a grafitové variantě s obojetnými popisky pro PC i Mac. Tlačítko Copilot, které teď prosazuje Microsoft, na ni chybí.

